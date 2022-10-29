Оккупанты гонят в атаки под Бахмутом два штрафных батальона 1 29.10.2022, 8:06

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Их сформировали из двух категорий военных РФ.

В Донецкой области в районе Бахмута российские войска гонят в атаки два так называемых штрафных батальона.

Как сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE», оккупационные войска начали формировать штрафбаты из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны - как из обычных уголовников, так и провинившихся военнослужащих.

«Под Бахмутом теперь ходят на острие атаки эти два штрафных батальона, которые там сформировали», - отметил он.

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