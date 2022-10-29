Путин выглядит старым горбатым «Запорожцем» на гонках Формулы-1 3 Сергей Марченко

29.10.2022, 8:14

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Его время истекло.

Путин панически ищет любую поддержку. Всю речь на Валдайском форуме он оглашал для Азии, Африки, Латинской Америки.

Основной посыл: злой американский империализм вас угнетает, а Россия – за многополярный мир, где интересы всех учитываются.

Эта речь прекрасно зайдет в социалистически ориентированном населении третьего мира. Они там найдут то, к чему стремятся: социальную справедливость, освобождение от колониального гнета, высшее место своих автократических деспотий в новом мировом порядке.

И, конечно, никому не придет в голову задуматься, почему Путин так горячо призывает учесть интересы всех наций и одновременно прямо сейчас убивает украинцев, абсолютно не учитывая наш интерес выжить.

Никто не спросит, как чувак, чья страна поработила и истребила более двухсот народов и который прямо сейчас утилизирует на войне бурят, тувинцев, другие малые народы Московии, может что-то говорить о недопустимости колониального гнета?

Но есть и хорошие новости. Так же, как старшие китайские товарищи, Путин выглядит старым горбатым «Запорожцем» на гонках Формулы-1. Даже дизайн сцены Валдайского экономического форума – главного события года для одной из самых богатых стран мира – выглядит, как сцена в доме культуры спиртзавода в Андрушевке в 1980 году.

Он не может выиграть. Его время истекло. Российская геронтология может еще натворить много бед. Но крыса уже в углу. Вокруг него все больше врагов. Он отчаянно ищет выход, любой ценой. Цена будет для крысы неподъемной. Просто отползти и сделать вид, что так и было, уже не получится.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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