Граничащая с РФ страна заявила о намерении разместить у себя ядерное оружие 5 29.10.2022, 8:18

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Пакт Россия - НАТО 1997 года аннулирован военным вторжением в Украину.

Пакт 1997 года между Россией и НАТО, на основе которого существует убежденность в якобы непозволительности размещения дополнительных постоянных сил Североатлантического альянса в Восточной Европе, мертв после того, как Москва осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину.

Такую точку зрения озвучил руководитель Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох, слова которого приводит канцелярия польского лидера.

По его словам, Польша заинтересована в размещении сил НАТО в стране. Более того, польская сторона выступает за размещение ядерного вооружения на своей территории.

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава оговаривала с США возможность подключения Варшавы к программе Nuclear Sharing.

Однако позже в американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что у Вашингтона на сегодняшний день нет планов переброски ядерного оружия в какую-либо страну, присоединившуюся к НАТО после 1997 года.

Программа Nuclear Sharing предусматривает возможность для государств-членов Североатлантического альянса, не обладающих ядерным оружием, принимать участие в планировании использования ядерного потенциала военно-политического блока.

Ранее в рамках этой концепции ядерное оружие было размещено на территории таких стран, как Турция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия.

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