Ликвидированы десятки кадыровцев: появилось видео с места удара HIMARS под Херсоном 1 29.10.2022, 8:21

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«Тикток-воины» прятались в школе.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины 24 октября ударили по месту дислокации оккупантов-кадыровцев, которые засели в школе. Были ликвидированы более двух десятков захватчиков.

Их тела вынесли из разрушенного здания и рядами разложили на земле. Кадры с места «демобилизации» боевиков Кадырова опубликовали в сети.

Трупы кадыровцев были завернуты в зеленые мешки. На опубликованном видео можно насчитать около двух десятков тел погибших оккупантов.

Очевидно, их готовили к перевозке в Чечню.

Напомним, что один из тикток-воинов помог украинским военным, «засветив» место дислокации захватчиков в Каирах на Херсонщине. Он снял видео в школе, где засели кадыровцы, и выложил его в сеть.

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