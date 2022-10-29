Украинские артиллеристы уничтожили новейший российский танк Т-90АМ «Прорыв»
- 29.10.2022, 8:25
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Танк был взорван с первого выстрела.
Появилось подтверждение, что артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один новейший российский танк Т-90АМ.
Об этом сообщает «Стратком ВСУ» и публикует видео с моментом уничтожения вражеской техники.
На самом видео можно увидеть, что сначала бойцы Вооруженных сил проводят разведку с помощью дрона и находят на позиции новейший российский танк Т-90АМ, который оккупанты пытаются беречь.
Сразу после этого оператор дрона передал координаты артиллеристам, а те в свою очередь метко попали по вражеской технике. Танк был взорван с первого выстрела, а после – догорел.
По предварительной информации, такой точный выстрел удалось произвести с помощью высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur.
Неизвестно, на каком направлении был уничтожен этот танк.
Следует заметить, что Т-90АМ/Т-90М (Объект 188АМ/188М) – это модернизация основного танка Т-90А. Разработан был Уральским конструкторным бюро транспортного машиностроения в 2004 году. Конструирование танка началось в начале 2010-х, а первые контракты на закупку были заключены в 2017-2019 годах. Всего количество таких выпущенных танков составляет около 100 штук.
Это уже не первое подтверждение уничтожения новейшей российской техники. Так, 16 октября Юрий Бутусов, военный журналист, опубликовал видео уничтоженного в Украине элитного и дорогого танка Т-90М армии РФ, который сгорел под Бахмутом Донецкой области.