Окружение Путина уже делит власть 29.10.2022, 9:13

7,484

На капитанском мостике тонущего «Титаника» началась драка.

Приближенные к президенту России Владимиру Путину уже между собой грызутся и делят власть.

Такое заявление сделал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью УНИАН.

«Путин – глава мафии. Но в этой мафии есть разные группы влияния. И в последнее время мы видим, как систематически усиливается группа влияния, которую условно называют «партией войны» (Патрушев, Кадыров, Пригожин и другие примкнувшие). Путин все сильнее зависит от «партии войны» и принимает ее правила игры. Но изо всех сил пытается сохранить некоторые противовесы, например, господина Шойгу. Неважно, как он сейчас к нему относится, важно, что Шойгу – противовес Кадырову и тому же Пригожину. Поэтому Путину нужно сохранить Шойгу, чтобы не стать целиком зависимым от одной группы влияния», – отметил эксперт.

То, что происходит сейчас в окружении Путина – тоже свидетельствует о плохой ситуации для российской армии на фронте в Украине, считает Орешкин.

«Партия войны» ножкой топчет и требует более суровых шагов. А на более суровые шаги у Путина нет возможностей, потому что все, что он мог, он уже использовал, кроме атомной бомбы. И если они не могут победить на поле боя, они хотя бы победят кого-нибудь на капитанском мостике тонущего «Титаника». Примерно такую интересную интригу мы с вами и наблюдаем – заявил политолог. – Конечно, они сейчас начнут друг друга «жрать». Это схватка за право рулить на тонущем корабле говорит о том, что они еще не понимают, что корабль тонет, они еще заняты тем, что друг другу глотки грызут. Путин это поощряет, потому что таким образом он обеспечивает свою власть».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».