закрыть
29 октября 2022, суббота, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ «превентивно» разгромили войска РФ под Майорском

2
  • 29.10.2022, 8:42
  • 8,040
ВСУ «превентивно» разгромили войска РФ под Майорском

Точечным ударом уничтожены 300 оккупантов, готовившихся к атаке.

В районе Майорска на Донбассе ВСУ точечными ударами уничтожили около 300 российских оккупантов, которые готовились к нападению.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00 29 октября.

«В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению», - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что еще около 60 легкораненых было доставлено на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.

«В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в Генштабе ВСУ.

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников