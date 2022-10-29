ВСУ «превентивно» разгромили войска РФ под Майорском

ВСУ «превентивно» разгромили войска РФ под Майорском2
- 29.10.2022, 8:42
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Точечным ударом уничтожены 300 оккупантов, готовившихся к атаке.
В районе Майорска на Донбассе ВСУ точечными ударами уничтожили около 300 российских оккупантов, которые готовились к нападению.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00 29 октября.
«В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению», - отмечается в сообщении.
В Генштабе добавили, что еще около 60 легкораненых было доставлено на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.
«В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в Генштабе ВСУ.