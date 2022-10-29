ВСУ «превентивно» разгромили войска РФ под Майорском 2 29.10.2022, 8:42

8,040

Точечным ударом уничтожены 300 оккупантов, готовившихся к атаке.

В районе Майорска на Донбассе ВСУ точечными ударами уничтожили около 300 российских оккупантов, которые готовились к нападению.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00 29 октября.

«В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению», - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что еще около 60 легкораненых было доставлено на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.

«В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в Генштабе ВСУ.