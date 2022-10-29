В России назревает новая смута

В России назревает новая смута2
- 29.10.2022, 8:48
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На арену выходят «частные армии».
Уже сейчас в России наблюдаются противоречия между государственными и частными армиями, а через какое-то время они могут и напрямую столкнуться в борьбе за ресурсы.
Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал российский социолог, публицист Игорь Эйдман.
Он рассказал о том, что Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров поддерживают друг друга в наездах на министерство обороны РФ, на конкретных генералов. В данный момент они ситуативные союзники.
«И тому и другому выгодно гнобить минобороны чтобы высасывать из Кремля как можно больше денег и оружия для себя. Но это не значит, что они всегда будут в союзе. Уже сейчас мы видим противоречия между государственными и частными армиями, а через какое-то время они могут и напрямую столкнуться в борьбе за ресурсы», - выразил мнение он.
Социолог также рассказал о возможном развитии событий:
«Не исключаю, что могут схватиться потом и пригожинцы с кадыровцами и министерство обороны с Росгвардией и различные союзы между ними могут устанавливаться. Эта безумная война против Украины может закончиться новой русской смутой, как часто уже, бывало, в истории России. И в этой смуте могут сыграть свою роль частные армии», - рассказал Эйдман.