Бунт предпринимателей и хаос в торговле: к чему привело новшество Лукашенко по ценам 29.10.2022, 9:05

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Негативные последствия будут нарастать.

Правительство по требованию Александра Лукашенко ввело новшества по госрегулированию цен, что повлекло негативные последствия. Среди них — частично парализованная торговля, волнения среди предпринимателей, отмена уже ставших привычными скидок в крупных универмагах, сокращение ассортимента.

Сайт zerkalo.io рассказал, к каким «осложнениям» привели решения чиновников по ценам.

Решение чиновников создало хаос и как минимум частично парализовало работу торговли

В ситуации, когда чиновники задним числом вводят ограничения, сами документы публикуют с опозданием и не могут своевременно компетентно дать разъяснения, как будут работать новшества, бизнес находится в растерянности. Показательно, что в такой ситуации глава ДорОРСа (как и топы других торговых организаций), как бы удивительно это не было, вынужден приходить на пресс-конференцию чиновников, спрашивать про цены на выращенные салат и огурцы и не получить внятный ответ на свой вопрос.

«С утра очень много товара приехало, люди грузили ночью, накладные оформляли в старом режиме. Можно ли оформлять данную продукцию или нельзя? И если можно, то с какими оговорками?» — спрашивал все на той же пресс-конференции у чиновников представитель торговой сети «Соседи» (на топа которой позже завели уголовку).

Когда в нашумевшее постановление вносили корректировки, то чиновники тоже сделали это задним числом, при этом не дали заранее (да и в последующем тоже) должных подробных разъяснений, что изменили и как это должно работать.

В итоге — бизнес пребывает в ступоре, лишний шаг — риск получить штраф или попасть под «уголовку». В этой ситуации торговля приостанавливает продажи товаров, импортеры и производители — отгрузку товаров.

Среди предпринимателей — волнения

В некоторых городах Беларуси — в областных городах, столице, Барановичах, Молодечно и некоторых других — в четверг, 27 октября, не вышли на работу предприниматели. Причина — неясность, как выставлять цены из-за решений правительства.

Предприниматели говорят, что сейчас боятся сделать неверный шаг, ведь за нарушение им грозит штраф до 40 базовых величин (1280 рублей). Для многих из них это огромная сумма, которую они выплатить не в состоянии.

В Барановичах местным властям пришлось встречаться с предпринимателями, которые 27 октября не вышли на работу, сообщал «Наш край».

Предприниматели занимаются подготовкой коллективных обращений чиновникам, собирают под ними подписи. ИП надеются, что как минимум некоторые группы товаров выведут из-за под госрегулирования цен, как это сделали накануне по цветочной продукции.

— Думаю, что в сегодняшней ситуации тем, кто продолжает работать, не стоит держать накладные на рабочих местах — это разрешено. Конечно, в случае чего, это не спасет от наказания, но даст немного времени подумать. А вообще, я считаю, что если теперешняя ситуация не изменится, то все предприниматели вынуждены будут закрыться. Самых отчаянных и упрямых обложат штрафами, а товар конфискуют, — прогнозирует один из ИП.

Сократился ассортимент товаров

Тем временем в торговле сокращается ассортимент товаров. К примеру, минчанин пожаловался, что утром в четверг, 27 октября, в одном из магазинов торговой сети «Соседи» был скучный выбор черного хлеба.

Магазин «Соседи» в Минске, покупатели сообщают про скудный выбор черного хлеба. Фото было сделано утром 27 октября

Жители Полоцка в пятницу, 28 октября, сообщали, что в магазинах «Грошык» и «Евроопт» стал скромнее выбор товаров. «В «Грошыке» товаров стало заметно меньше. Овощей и фруктов практически не было. Обычно даже вечером пятницы хороший выбор. А в большом «Евроопте» не было совсем томатов», — рассказал один из покупателей.

Некоторые товары временно (как утверждает торговля) становятся недоступны для покупок. Так было с ювелирными изделиями, обувью, автозапчастями.

Чиновники говорили, что хотят защитить белорусов от высоких цен, а по факту лишили солидных скидок

Один из доводов чиновников, чтобы ужесточить госрегулирование цен, — сдержать разогнавшуюся инфляцию. В некоторых случаях торговля снизила стоимость товаров, точнее — переписала ценники в сторону понижения. Но крупные торговые универмаги в Минке, к примеру, отказались от солидных скидок, которые доходили до 35% в определенные дни.

К примеру, в универмаге «Кiрмаш» так пояснили, почему отменили скидки:

— Вы же, наверное, слышали о постановлении правительства «О системе регулирования цен». Мы снизили все торговые надбавки до минимума, поэтому уже не имеем возможности предоставлять скидку. Но это не значит, что вы не должны приходить к нам и что-то покупать. Цена товара значительно снизилась, поскольку уменьшилась торговая надбавка. Возможно, вы сможете приобрести тот же товар со скидкой, заложенной в цену. Приходите к нам. Конечно, цены снизились в зависимости от поставщика, причем на разные товары надбавка различается.

К тому же торговые сети свернули акции, когда чиновники ввели ограничения по ценам. Правда, позже их стали возвращать.

Почему чиновникам придется вводить послабления или отменять ограничения

Чиновники будут вынуждены отказаться от нынешнего способа сдерживания инфляции, если не хотят довести ситуацию до дефицита товаров и закрытия магазинов, считает экономист Дмитрий Крук.

Эксперт убежден, что от практики регулирования цен по постановлениями Совмина власти вынуждены будут постепенно отказываться.

— Либо надо воссоздавать госплан и запирать правительство и местные власти в Бюро цен, где они будут высчитывать цены. Но даже в этом случае при ценовом давлении их придется повышать, либо произойдет абсолютно очевидная вещь — дефицит. Частный бизнес не будет продавать себе в убыток, а за закрытие фирм вроде пока не сажают, — говорит экономист.

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