Названы семь лучших продуктов для очистки организма от токсинов 29.10.2022, 9:16

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Они действуют эффективнее лекарств.

Медики советуют обратить внимание на обычные продукты, которые очищают организм намного сильнее любых лекарств и при этом не способны ему навредить.

Чем же питаться, чтобы достичь более сильного очищения организма?

Об этом пишет healthinfo.ua.

Красная свекла — чистильщик организма №1. Во-первых, в составе свеклы — клетчатка, медь, фосфор, витамин С и целый ряд полезных кислот, которые улучшают пищеварение и убивают гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество бетаин, которое заставляет печень лучше избавляться от токсинов. А в-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей).

Белокочанная капуста включает в себя огромное количество пищевых волокон, которые связывают тяжелые металлы и токсины и выводятся из кишечника. Также в ней содержатся органические кислоты, которые положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору. Однако это еще не все. В капусте есть достаточно редкий витамин U, который убивает опасные вещества и принимает участие в синтезе витаминов и даже заживляет язвы.

Чеснок. Более 400 полезных компонентов содержится всего в одном зубчике чеснока. Они прочищают сосуды, уменьшают уровень холестерина в крови и убивают клетки мультиформной глиобластомы, провоцирующие онкозаболевания. Входящие в состав чеснока элементы уничтожают бактерию хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), считающуюся причиной гастритов и язвы желудка. Чеснок оказывает противоглистное действие и убивает дифтерийную и туберкулезную палочку.

Репчатый лук. Самое важное в луке — фитонциды, которые хранятся в эфирных маслах. Фитонциды всего за несколько секунд убивают большинство бактерий и грибков. Кроме того, лук помогает улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ и даже улучшает аппетит. Лук также содержит огромное количество серы, которая обезвреживает и уничтожает все вредное в организме.

Яблоки стабилизируют работу всей пищеварительной системы благодаря пектину и клетчатке, которая связывает шлаки и токсины. Они улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от запоров. Также яблоки уничтожают возбудителей вирусов гриппа А, дизентерии, золотистого стафилококка.

Как употреблять: обычно яблоки употребляют в свежем виде и только с кожицей (это важно!), также возможно в виде сока и тертой кашицы, а можно сварить компот.

Авокадо.Многие, к сожалению, не знают свойства этого южного фрукта. А зря. Авокадо содержит глютатион, который блокирует множество опасных канцерогенов, при этом разгружая печень. Также авокадо стабилизирует уровень холестерина в крови, помогает пищеварению, снабжает организм кислородом.

Клюква, возможно, один из самых сильных природных антибиотиков и противовирусных средств. Она очищает мочеполовую систему от опасных бактерий. Немаловажно и то, что клюква помогает бороться с образованием раковых клеток, а также чистит тромбы и бляшки в сосудах.

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