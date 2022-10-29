Российские чиновники массово бегут от мобилизации за границу 29.10.2022, 9:21

1,710

В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитываются 30% штата.

Чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу, пишет российское издание «Верстка». Стали известны случаи отъезда сотрудников Минпросвещения, Министерства цифрового развития, Центробанка. В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитываются 20-30% штата. Чиновники уходят в отпуск и не возвращаются, рассказывают источники издания.

Также, по информации журналистов, с соревнований в Кыргызстане не вернулись не менее десяти сотрудников аппарата Российского футбольного союза.

Более подробно о чиновниках-беглецах «Настоящему Времени» рассказала Лола Тагаева, главный редактор «Верстки».

– По вашей информации, для российских чиновников нет «брони», их тоже мобилизуют?

– Судя по происходящему, для чиновников нет никаких броней. В первую очередь говорим, конечно, не о крупных чиновниках, а о госслужащих – людях, работающих в мэрии, учреждениях, которые связаны с государственными.

– Свои отъезды они согласовывают с начальством?

– Я так понимаю, что все просто бегут в панике. Судя по тому, что нам рассказывают наши источники, они уезжают и делают вид, что продолжают работать на удаленке. Так продолжается до того момента, пока не выяснится, что человек не может прийти в офис.

Никто толком даже не прощается. Оставляют непомытые кружки [на работе]. Все достаточно хаотично. Главное – сбежать. С этим, конечно же, пытаются как-то бороться, вызывать обратно, но не всегда получается. И самое заметное последствие – останавливается работа внутри этих организаций.

В первую очередь уезжают мужчины-айтишники, которые, видимо, предполагают, что найдут другую работу. Бегут люди, которые могут себе позволить сбежать, у которых есть деньги на билеты, какие-то релокации.

– Наверное, есть сотрудники, соглашающиеся на мобилизацию. Стала широко известна история айтишника одного из российских банков, который был мобилизован и погиб в Украине.

– Я так понимаю, ему принесли повестку, а он не смог от нее открутиться. Главное правило – не получать повестку. Но есть еще один пункт, за которым мы тоже сейчас очень внимательно следим, – когда работодатели на предприятиях вручают повестки. Шеф на рабочем месте приносит тебе документы, что ты с этим будешь делать?

– Вы говорите, сотрудники, не предупреждая руководство, пытаются работать удаленно. Когда такой план раскрывают, начальство их увольняет?

– Идет достаточно серьезный отток кадров. Поэтому кто-то готов прикрывать их до определенного момента, кого-то запугивают увольнением. Совершенно разные истории. Есть определенный хаос. Думаю, система действует как всегда – пытается запугивать и угрожать.

– Кроме айтишников какие еще специалисты не возвращаются на работу?

– Есть специалисты по документообороту, чиновники. Там же огромный, раздутый штат.

– Насколько это явление затрудняет работу московской мэрии, других правительств?

– В ряде случаев были потеряны важные документы, приостановлена работа, замкнутая на конкретного человека. Происходили определенные коллапсы.

– Куда направляются не вернувшиеся на рабочее место?

– В первую очередь можно говорить об отъезде за границу. В первую очередь едут в страны Средней Азии, как члены исполкома Российского футбольного союза.

– Что рассказывают выехавшие?

– После публикации нам написали несколько разных сотрудников мэрии и министерств, им хотелось поделиться своей историей. Я так понимаю, что люди пока адаптируются к новой ситуации – бежали довольно срочно.

– Как они объясняют свой быстрый отъезд?

– Никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. Нормальное человеческое качество. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации – не только к телевизору. Они понимают, что происходит.

Возможно, у них была ошибочная теория, что «если я на госслужбе, то должен оставаться, меня защитят». Нет, этого не происходит. Мобилизуют и сотрудников пропагандистских медиа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».