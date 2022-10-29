Контратака на Луганщине: спецназ ГУР разгромил гарнизон РФ, взяв пленных и трофеи 29.10.2022, 9:25

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Убегая, оккупанты бросили военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

Поселок Невское в Луганской области был освобожден группой ГУР «Кедр» совместно с бойцами из 5 роты 66 Бригады ВСУ.

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невского уничтожены 34 оккупанта, 3 – взяты в плен, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Отмечается, что наступательная операция украинских защитников была проведена безупречно. Удалось разгромить силы захватчиков, а уцелевшие россияне бросили бронетехнику и отступили из поселка.

Подчеркивается, что оккупанты бросили военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

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