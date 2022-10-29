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Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку»

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  • 29.10.2022, 9:32
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Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку»

Это подтверждают фото с улицы Пушкинской в городе.

Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«Иначе нельзя прокомментировать этот «ремонт» дорог, который согласуется и принимается многочисленными отделами, подразделами, комиссиями и другими бесполезными созданиями агрохунты», — пишут авторы канала.

Телеграм-канал опубликовал фото «ремонта» дороги на улице Пушкинской в Бресте.

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