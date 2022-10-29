Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку»1
- 29.10.2022, 9:32
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Это подтверждают фото с улицы Пушкинской в городе.
Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
«Иначе нельзя прокомментировать этот «ремонт» дорог, который согласуется и принимается многочисленными отделами, подразделами, комиссиями и другими бесполезными созданиями агрохунты», — пишут авторы канала.
Телеграм-канал опубликовал фото «ремонта» дороги на улице Пушкинской в Бресте.