Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку» 1 29.10.2022, 9:32

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Это подтверждают фото с улицы Пушкинской в городе.

Брестские дорожники ушли в «итальянскую забастовку», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«Иначе нельзя прокомментировать этот «ремонт» дорог, который согласуется и принимается многочисленными отделами, подразделами, комиссиями и другими бесполезными созданиями агрохунты», — пишут авторы канала.

Телеграм-канал опубликовал фото «ремонта» дороги на улице Пушкинской в Бресте.

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