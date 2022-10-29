Российский генерал умолял роту вернуться на позиции на поле боя 29.10.2022, 9:40

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Военный РФ отказались сражаться на стратегически важной линии Сватово – Кременная.

У российской армии есть серьезные проблемы с личным составом. На некоторых направлениях оккупанты отказываются занимать свои позиции – командиры умоляют их это сделать, сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Институте изучения войны предполагают, что российские войска могут иметь постоянные кадровые проблемы в районе Сватово – Кременная. По словам российского военного блогера, в районе Сватово – Кременная российские силы только начинают укреплять свои оборонительные позиции, а также он заявил, что есть случаи отказа личного состава от приказов.

Военный блогер также утверждал, что был свидетелем того, как российский генерал умолял российскую роту вернуться на позиции на поле боя вдоль линии Сватово – Кременная. По всей видимости, проблемы с личным составом останутся в этом районе, поскольку российские силы продолжают полагаться на сильно деморализованные подразделения и плохо обученный мобилизованный персонал для стабилизации линии фронта на востоке Харьковской и западной Луганской областей.

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