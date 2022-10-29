В Беларуси продлили «военные учения» 1 29.10.2022, 9:45

Военных непрерывно держат на полигонах с апреля.

В Беларуси очередной раз на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно идут с 29 апреля, сообщает ТСН.

Общее количество продолжений составило 27 недель. «Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта», - сказано в сообщении.

29-30 октября станут выходными днями для большинства полигонов, но некоторые на этой неделе будут работать без выходных.

Расписание учений на белорусских полигонах теперь выглядит так:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 05.11;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 04.11;

Полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 05.11;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 04.11;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 04.10;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесневский» (Барановичский район) 07.10;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 06.11, будет дополнительно работать 29 и 30 октября;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 06.11, также будет дополнительно задействован 30 октября.

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