Зарплаты в Минске «просели» значительно больше, чем в регионах 2 29.10.2022, 10:02

2,956

Экономисты объяснили, почему так произошло.

Белстат опубликовал свежую статистику по реальным заработным платам в Беларуси. Как мы уже говорили ранее, средняя зарплата по стране упала и составила 1637 рублей в сентябре (что на 29 рублей меньше, чем месяцем ранее). Сегодня мы подробно рассмотрим, что происходит с зарплатами в регионах, и, как всегда, постараемся сделать неочевидные выводы, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Итак, мы видим, что падать в реальном выражении заработные платы стали с марта, очевидно, это прямое следствие начала войны, которую развязала Россия. По сути, события после 24 февраля поставили точку на беларуском «экспортном чуде», которое продолжалось в первые два месяца 2022 года. Причем важно, что реальные зарплаты в Минске в феврале росли поистине впечатляющими темпами, на 17,1%, то есть, практически в два раза быстрее, чем по всем остальным регионам.

Меньше всего в феврале реальные зарплаты росли в Могилевской и Витебской области (плюс 6,8% в каждой), а наиболее высокие показатели (помимо Минска) оказались в Гомельской (плюс 9,5%) и Гродненской области (плюс 8,6%).

Но с марта ситуация изменилась в корне. Вместо роста началось падение. Единственное исключение — Гродненская область, которая в августе смогла на месяц показать плюс 1,4%, но после снова ушла ниже нуля. Предполагаем, что причина августовского феномена – тот набор отраслей, который работает в регионе (они не так пострадали от санкций и не были слишком плотно завязаны на экспорте и импорте), одновременно с этим близость к границе оказала положительное воздействие, ведь в кризис всегда оживает мелкая торговля. Также можно, например, добавить фактор Островецкой АЭС, зарплаты на которой не падали.

При этом интересно, что динамика «отрицательного роста», начиная с марта, в регионах распределилась с определенными закономерностями. Экономически кризис, начавшийся с конца февраля, принципиально отличается от того, который происходил во время пандемии СOVID. Сегодня кризис очень сильно бьет именно по «точкам роста», и мы видим это на примере Минска.

Судя по всему, если вы, как компания, делали все для того, чтобы расти и развиваться, быть частью мировой экономики, успешно конкурировать, нынешний кризис будет вас добивать сильнее других. Именно для вас закрываются экспортные рынки, ваш юридический адрес становится максимально «токсичным».

И наоборот. Если предприятие никуда не стремилось, работало на государственных дотациях, не вылазило из долгов, то происходящие потрясения касаются его меньше всего. Как сидели на шее у госбюджета, так и продолжат сидеть. Происходящие сейчас изменения касаются сейчас в первую очередь тех сфер, в которые такие компании-паразиты даже носа всовывать не хотели.

Сложившуюся парадоксальную ситуацию ярко иллюстрирует то, что Минск сейчас больше всех просел по заработной плате. В мае падение достигало минус 9,3%, после чуть откатилось, но оставалось высоким (в июле и августе — минус 7,9%, в сентябре — минус 6,8%,). Это происходит потому, что из Минска уезжают самые квалифицированные специалисты, в столице погибают высокооплачиваемые сервисы. Огромные трудности испытывают прогрессивные и наукоемкие предприятия, страдающие от недостатка ресурсов и комплектующих из-за рубежа и теряющие рынки сбыта. Пропадает регион, который раньше притягивал инвестиции, а после создавал эффект перетекания капитала в другие отрасли.

И наоборот. Могилевская область, где меньше таких прогрессивных предприятий, где заработные платы традиционно самые низкие в стране, проседает значительно меньше: в мае падение составило 4,3%, в августе и сентябре по минус 3%.

Что мы видим еще. По сути, только то, что правительство, с той экономической моделью, что есть сегодня, с возникшей системной проблемой никак справиться не может. Все усилия, приложенные за последние месяцы, значимого результата не принесли. Мы по-прежнему в «минусе» по зарплатам, и ситуация без перемен вряд ли глобально изменится, а отставание от соседей будет только расти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».