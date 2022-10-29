Die Welt: В РФ перед нападением на Украину обсуждали сценарии ядерного удара по Германии 3 29.10.2022, 10:08

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Российские военные называли три цели.

За несколько недель до начала полномасштабного вторжения в Украину в российской армии обсуждались сценарии возможного ядерного удара по Германии.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на свои источники.

К таким выводам пришли западные спецслужбы, которые перехватили разговор россиян во время плановых маневров флота РФ в Балтийском море в конце прошлого года.

Отмечается, что в радиосообщении военных говорилось о ядерных ударах по трем целям: Берлину, авиабазе США в Рамштайне и авиабазе Бюхель, где Штаты хранят ядерные бомбы. Эксперты по безопасности по-разному оценили данную информацию.

Часть из них считает, что использование ядерного оружия обычно обсуждается и тренируется на военных учениях — это случалось и во время маневров НАТО. Такие разговоры не всегда представляют реальную опасность. Однако, по мнению других - россияне могли знать, что их прослушивают, поэтому намеренно заговорили о ядерном ударе, чтобы запугать противников и разжечь страх на Западе.

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