«Ловкими перелистываниями откуда-то взявшейся папки с прайсом мы вышли на 560 рублей!» 4 29.10.2022, 10:13

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Минчанин рассказал, как вызвал «золотого» сантехника

Вряд ли вы когда-нибудь задумывались о том, сколько зарабатывает сантехник. Понятно, что профессионал будет получать достойную оплату, а лодырь — еле доживать до очередной зарплаты. Но вот что сантехник может «поднимать» денег не меньше, чем начинающий криптоинвестор, вы вряд ли догадывались. С мастером с заоблачным прайсом пришлось познакомиться читателю onliner.by Владу.

— Мне нужно было установить умывальник на тумбу в ванной, — рассказывает молодой человек. — Решил воспользоваться услугами мастера с одного из сайтов. Знал, что с ними надо быть осторожным, поэтому решил перепроверить цену. Позвонив, спросил, сколько будет стоить услуга (на сайте такой монтаж оценили в сумму от 40 до 80 рублей). Диспетчер ответил, что ста рублей хватит. Я на всякий случай подготовил 200 — предполагал, что монтаж окажется сложным.

Когда мастер пришел, я еще раз спросил про деньги, но он ничего конкретного не ответил: надо смотреть. Окинув взглядом умывальник и тумбу, он сразу же приступил к работе. Все три часа, что длился монтаж, я ему всячески помогал — придерживал умывальник, подавал инструменты, выполнял мелкие поручения. Справившись, мастер в довесок решил еще и смеситель поставить (хотя я собирался сделать это сам и не просил о такой услуге).

После того как все было закончено, начались подсчеты. И тут-то выяснилось все самое интересное: каждое движение мастера, оказывается, стоит дополнительных денег. Например, сверление одной дырки — 10 рублей (сантехник еще сам удивился и поставил один рубль вместо десяти, мол, скидку сделал).

Ловкими перелистываниями откуда-то взявшейся папки с прайсом на все услуги мы вышли на 560 рублей! При этом на сайте прайса на видном месте не было.

Я сказал, что у меня в принципе нет столько денег сейчас. Он спросил, сколько есть. Я честно ответил: 290. Всеми правдами и неправдами сантехник оформил скидку в почти 50%, добив до имеющейся у меня суммы.

Самое примечательное, что во время подсчетов мастер вовсю критиковал систему обдуривания людей. Искренне или нет — не знаю. В пылу беседы он признался, что эти работы стоят рублей 110, но начальство строгое, требует денег. В итоге мы ударили по рукам. И без чека, но с полным актом выполненных работ разошлись. Такая наценка, конечно, завораживает.

Обращаться куда-либо не вижу смысла: считаю себя хоть и обманутым, но везучим.

А всем остальным желаю десять раз подумать перед вызовом таких мастеров. И если уж вызвали — требовать показать прайс на сверление дырки, нанесение разметки, выравнивание по уровню и закручивание болта.

Лучше заплатить 20 рублей за ложный вызов, чем потом порядком переплатить.

Напомним, что это не первый (и явно не последний) подобный случай. Не так давно минчанке ремонт смесителя в душевой кабине обошелся в 345 рублей. И это со скидкой. Изначально мастер и вовсе хотел «взыскать» 432 рубля.

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