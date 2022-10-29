Фотофакт: Глаза Пашиняна, когда на него кричал Лукашенко 37 29.10.2022, 10:25

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Премьер-министр Армении испепелял диктатора взглядом.

Лукашенко отругал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на совете ОДКБ за то, что тот посмел поставить вопрос о территориях, «где даже козы не ходят».

— Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию?! — возмущенно спросил Лукашенко. — Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем.

Вторым пунктом Армения просила ОДКБ составить дорожную карту по восстановлению ее территориальной целостности.

— Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России, и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже, вы же сами это понимаете! Нам не нужен этот конфликт! — заявил Лукашенко. — Вот вы два вопроса поставили, они больше чем странные, Никол Воваевич.

Ребята, вы за что воюете? Три сотни человек погибло там, где люди не живут, где даже козы не ходят. Чего вы воюете? Сядьте вы вдвоем, договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор.

Судя по реакции Пашиняна, он вовсе не ожидал такого бесцеремонного напора со стороны белорусского правителя, пишет «Салідарнасць». В его глазах читалось явное недоумение, как от слов, так и от самого тона «союзника» по ОДКБ.

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