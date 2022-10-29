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«Мы пили из лужи и ходили с автоматами против танков»

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  • 29.10.2022, 10:29
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«Мы пили из лужи и ходили с автоматами против танков»

Оккупант рассказал об условиях в российской армии и бегстве командиров.

Российский оккупант жалуется на отсутствие воды и еды в армии РФ, а также алкоголизм командования.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россиянин, который находится в Донецкой области, рассказал родственникам о непрофессионализме командования.

«В ж… короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот.. командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все», - сказал он.

В свою очередь, у командиров достаточно еды и воды, а солдаты страдают от жажды.

«Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже», - сказал оккупант.

При этом россиянин просит никому не пересказывать его слова, так как боится нести за них ответственность.

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