«Мы пили из лужи и ходили с автоматами против танков»2
- 29.10.2022, 10:29
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Оккупант рассказал об условиях в российской армии и бегстве командиров.
Российский оккупант жалуется на отсутствие воды и еды в армии РФ, а также алкоголизм командования.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Россиянин, который находится в Донецкой области, рассказал родственникам о непрофессионализме командования.
«В ж… короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот.. командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все», - сказал он.
В свою очередь, у командиров достаточно еды и воды, а солдаты страдают от жажды.
«Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже», - сказал оккупант.
При этом россиянин просит никому не пересказывать его слова, так как боится нести за них ответственность.