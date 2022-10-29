«Чудеса» имортозамещения: белорусов шокировали глазные капли без крышки-капельницы

«Чудеса» имортозамещения: белорусов шокировали глазные капли без крышки-капельницы10
- 29.10.2022, 10:46
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Лекарство, которое невозможно применить, согласовано с Минздравом.
Борисовчане купили глазные капли и были удивлены тем, что крышки-капельницы у флакончика нет. В упаковке было пояснение, что «допускается временная реализация глазных капель без укомплектования крышкой-капельницей», пишет ex-press.by.
— Хорошо, что есть старые флакончики и с них можно переставить на новую. Не выбрасывайте старые крышки-капельницы. Все пригодится, — пишут покупатели.
Особый шок вызвало то, что лекарство, которое невозможно применить, согласовано с Минздравом и поставляется в аптеки в качестве имортозамещения зарубежных препаратов.