«Чудеса» имортозамещения: белорусов шокировали глазные капли без крышки-капельницы 10 29.10.2022, 10:46

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Лекарство, которое невозможно применить, согласовано с Минздравом.

Борисовчане купили глазные капли и были удивлены тем, что крышки-капельницы у флакончика нет. В упаковке было пояснение, что «допускается временная реализация глазных капель без укомплектования крышкой-капельницей», пишет ex-press.by.

— Хорошо, что есть старые флакончики и с них можно переставить на новую. Не выбрасывайте старые крышки-капельницы. Все пригодится, — пишут покупатели.

Особый шок вызвало то, что лекарство, которое невозможно применить, согласовано с Минздравом и поставляется в аптеки в качестве имортозамещения зарубежных препаратов.

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