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Путин боится заговора силовиков и цепляется за Шойгу

  • 29.10.2022, 10:49
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Путин боится заговора силовиков и цепляется за Шойгу

Глава РФ опасно балансирует между «башнями Кремля».

Президент РФ Владимир Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Сергея Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы уравновесить растущее влияние так называемой радикальной группы силовиков, критикующей Минобороны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Фракция «российские силовики» относится к людям, обладающим значительной властью в ближайшем окружении Путина, которые направляют боевые подразделения в Украину, пишут аналитики.

Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу, или мог бы поручить министру завершить неудачную мобилизацию самостоятельно. Их постановочная публичная встреча согласуется с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ.

Например, на текущей неделе Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими турецкими, китайскими и западными коллегами. Эти громкие встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, которые, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве, не имеют того же ранга или авторитета, отмечают эксперты.

Весной и летом Шойгу очень редко появлялся на публике. Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда Шойгу выступать публично. Соперники Шойгу из силовиков контролируют собственные каналы в Telegram и свободно общаются со СМИ.

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