Шаман, медвежий коготь и баба Ванга 3 Ирина Петровская, «Новая газета. Европа»

29.10.2022, 11:07

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Ярослав Дронов

Как российские пропагандисты пытаются поднять «патриотический дух» населения.

В студии ток-шоу «Малахов» чествовали Верховного шамана России. Есть, оказывается, на российской земле и такой экзотический титул. Верховного избирают на съезде всем шаманским сообществом сроком на пять лет. Кара-Оол Допчун-Оол из города Кызыла был избран Верховным шаманом в 2018 году и несмотря на то, что его руководящие полномочия скоро истекают, не видит пока преемника — сильнейшего из собратьев по разуму, способного стать Верховным.

Шаман явился в студию в полном шаманском облачении: в шапке с рогами, в костюме, увешанном металлическими изображениями птиц и зверей, с бубном и ритуальной медвежьей лапой, при помощи которой он не только «почистил» (поскреб когтями убитого медведя) самого Андрея Малахова, но и под звуки бубна провел общий обряд для всех зрителей «на здоровье, благополучие и мирное небо».

Посредник между миром духов и миром людей оказался на редкость политически подкованным. Когда ведущий попросил его сказать, какое будущее России и мира он видит, шаман, недолго думая, поведал аудитории, что все будет хорошо. «Спецоперацию России никто не победит. Россия будет побеждать всегда. На Украине будут жить украинцы… А вот нацистов всех уберут. Будет свободная Украина. Россия будет помогать в возрождении новой хорошей жизни. Они, вот эти разные страны (потыкал пальцем в карту), без России не смогут жить. Потому что Россия — это как донор. Такая же дружба будет. Америка же все равно попросит Россию о помощи. Сами».

Народ в студии завороженно слушал пророчества шамана. Просветленный Малахов от души поблагодарил высокого гостя «за надежду, которую вы подарили всем сегодня».

У Малахова и его шоу с недавних пор началась новая жизнь. Много лет в его эфирах выводили на чистую воду несознательных отцов, отказывающихся признавать собственных детей, стыдили пьющих матерей, наплевавших на свои родительские обязанности, обсуждали несовершеннолетних беременных… Герои малаховских шоу ругались и даже дрались, отстаивая свое законное право быть нелюдями. Все изменилось после 24 февраля. Больше полугода любимое народом шоу вообще не выходило в эфир. Не до того было. Но вот теперь и Малахов, прежде аполитичный и далекий от актуальной повестки, мобилизован на пропагандистский фронт.

Это та самая «мягкая» пропаганда, встраивающая политику в развлекательный формат, или «агитейнмент» (agitainment), который, по мнению аналитиков, привлекает зрителей больше, чем яростные камлания штатных политологов в набивших оскомину общественно-политических программах.

Шаманов много не бывает. Тем более что любит наш народ всякое… такое — оккультное, мистическое, неизведанное. И спустя несколько дней в малаховском шоу вновь чествовали Шамана. На сей раз не посланника духов, а молодого певца Ярослава Дронова со сценическим псевдонимом Shaman, которого ведущий пафосно назвал «голосом эпохи» и «артистом номер один» на современной российской эстраде. Представитель новой патриотической культуры, об отсутствии которой постоянно печалится Захар Прилепин, теперь без устали несет патриотизм в массы. «Выхожу — начинаю песней «Встанем», потом — «Я русский». Добиваю гимном России», — с гордостью рассказывал певец. Среди его фанатов — Дмитрий Киселев, который в своей информационно-политической программе «Вести недели» показал клип Шамана на песню «Встанем» целиком. «Такого в истории ТВ никогда не было», — захлебывался от восторга Андрей Малахов.

Но и этого мало. Shaman, по версии Малахова, не просто певец, а «русский посланник Ванги»!

Оказывается, баба Ванга в незапамятном году предсказала, что в России появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух населения!

Бабушка-то, оказывается, продвинутая была — даже знала выражение «патриотический дух»! И в главном не ошиблась: вот вам белый (с белыми косицами-дрэдами) Shaman. Шаманит отныне на важнейших патриотических мероприятиях, осененных присутствием самого президента Путина. Высоко взлетел. Далеко пойдет.

Вернулся в эфир канала «Россия» после длительного перерыва и Борис Корчевников. И все чаще зовет в студию не просто артистов, как раньше, а патентованных артистов-писателей-патриотов — Вику Цыганову, Александра Проханова, Захара Прилепина.

В отличие от шаманящих героев Малахова, эти уповают на Господа Бога нашего Иисуса Христа. «Надо дух у людей укрепить. Это христианская идеология…Батюшка мне говорит: все воины, которые там (на Донбассе) воюют, — это твои дети… Это мое предназначение. На все воля божья», — признается Вика Цыганова Корчевникову, то и дело пускающему слезу умиления. На обложку ее нового диска ведущий смотрит «со сжимающимся сердцем»: «Потому что эта бабушка с красным флагом, которую мы все полюбили, которая стала для всех нас символом, — она уже у вас на диске, и диск называется «Вставай, страна огромная!» «Эта бабушка объединила такое количество людей — любовью к России, преданностью, своей открытой душой русской, потому что она вышла и стала их встречать», — подхватывает Цыганова. «Сейчас смотреть на эту бабушку физически невозможно. Они ее похитили реально, чтобы мы не сделали из нее икону. Они идиоты, придурки, не поняли, что она для нас — уже икона», — кручинится сердобольный Корчевников, которому, как и Вике Цыгановой, никто не рассказал, что бабушка-икона из Харьковской области, на самом деле, просто перепутала украинских солдат с русскими и вышла с красным флагом, чтобы хоть как-то защитить себя и свой дом от последствий «освобождения».

«Певцу боевых колесниц» и «разведчику Бога на земле» (так! — И. П.) Александру Проханову Корчевников сам преподнес подарок: «Это модель нашей ударной установки «Тополь-М». Вы вспоминали, что все детство видели тополь из окна. Тополь — это тотемное дерево для вас».

Растроганный Проханов, нежно оглаживая милитаристскую игрушку, приговаривал: «Хорошенький, миленький, симпатичненький».

А затем вышел на мощный художественный образ: «В конце концов это грозное страшное оружие обрастет зелеными ветками и опять превратится в благоухающий чудесный московский тополь».

Еще один гость Корчевникова Захар Прилепин припомнил вещий сон, приснившийся ему незадолго до 24 февраля, в котором явился ему незабвенный «дружок Сашка Захарченко» (глава ДНР, погиб в результате теракта в 2018 году). Веселый, радостный, оживленный, он что-то важное и духоподъемное пытался сообщить товарищу, однако, проснувшись, Прилепин не сразу вспомнил, что именно, и лишь спустя несколько дней пришло озарение: это было слово «война».

Ирина Петровская, «Новая газета. Европа»