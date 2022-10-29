Мигранты пытались прорваться в Польшу из Беларуси по реке, в обход «забора» 29.10.2022, 11:07

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Польские пограничники задержали «проводников».

Количество мигрантов из третьих стран, которые пытаются нелегально попасть в Польшу из Беларуси, не уменьшается. В пятницу, 28 октября, польские пограничники остановили 76 человек, сообщает Погранслужба Польши.

Из этих 76-ти больше половины — 41 человек — переправились через небольшую реку Свислочь, по которой проходит граница на одном из участков. Они воспользовались отсутствием заграждения на этом отрезке. Среди них были граждане Конго, Судана, Камеруна.

Кроме самих мигрантов, поляки задержали четырех пособников нелегальной миграции, которые занимались перевозкой людей после пересечения границы. Двое из них оказались гражданами Польши, один — гражданином Грузии, еще один — Молдовы. Они перевозили суммарно 27 мужчин из Сирии и Египта.

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