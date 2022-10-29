Белоруска поехала из Могилева в Минск, а оказалась в Гродно

Белоруска поехала из Могилева в Минск, а оказалась в Гродно5
- 29.10.2022, 11:18
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Но на этом ее приключения не закончились.
Интересную историю рассказала гродненская милиция.
Жительница Могилева ехала в Минск, чтобы написать жалобу в одну из инстанций.
Однако каким-то образом вместо столицы она приехала в Гродно. Здесь женщина решила прогуляться по магазину на улице Тимирязева.
В торговом центре женщина попросила, чтобы ее покупки в коляске возил продавец. Тот отказался. Женщина купила товаров более чем на 100 рублей, которые разложила в две сумки.
Далее она направилась к информационному центру, чтобы подать жалобу на продавца, который отказался возить тележку. В момент написания неизвестный мужчина украл у женщины одну сумку с продуктами.
Позже потерпевшая обнаружила пропажу и сообщила о преступлении в милицию. Пока найти мужчину не удалось.