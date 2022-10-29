Повоевал три дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из Волгограда 2 29.10.2022, 11:17

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Оккупант сам признался, что поедет в Херсон через Джанкой.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта из Волгограда. 33-летний Сергей Горбунов был на фронте пулеметчиком. Об это заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Горбунов после школы пошел на срочную службу в 2007-2008 годах. Службу он проходил в 429-м МСП г. Моздок. Комахидзе не исключает, что оккупант брал участие во вторжении в Грузию в 2008 году.

После окончания службы Горбунов начал работать на заводе "имени Петрова" и в компании «Форте групп».

Оккупанта призвали в сентябре, а 11 октября он выставил фото с вещмешком и признался, что будет ехать в Херсон через Джанкой. Сообщается, что ВСУ ликвидировали Горбунова через три дня после того, как он оказался на фронте. Можно предположить, что это произошло именно в Херсонской области. У оккупанта остались жена и сын.

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