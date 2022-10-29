закрыть
29 октября 2022, суббота, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Повоевал три дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из Волгограда

2
  • 29.10.2022, 11:17
  • 2,324
Повоевал три дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из Волгограда

Оккупант сам признался, что поедет в Херсон через Джанкой.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта из Волгограда. 33-летний Сергей Горбунов был на фронте пулеметчиком. Об это заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Горбунов после школы пошел на срочную службу в 2007-2008 годах. Службу он проходил в 429-м МСП г. Моздок. Комахидзе не исключает, что оккупант брал участие во вторжении в Грузию в 2008 году.

После окончания службы Горбунов начал работать на заводе "имени Петрова" и в компании «Форте групп».

Оккупанта призвали в сентябре, а 11 октября он выставил фото с вещмешком и признался, что будет ехать в Херсон через Джанкой. Сообщается, что ВСУ ликвидировали Горбунова через три дня после того, как он оказался на фронте. Можно предположить, что это произошло именно в Херсонской области. У оккупанта остались жена и сын.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников