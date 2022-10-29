Британская разведка рассказала, что означал вывоз останков князя Потемкина из Херсона 4 29.10.2022, 11:24

2,448

Раскрыты планы РФ по ускоренной сдаче города.

Российские захватчики заставляют жителей Херсона уезжать из оккупированного города, а также вывозят реликвии и памятники. Это, вероятно, свидетельствует об их намерении ускорить выход из региона.

Об этом сообщается в сводке британской разведки.

Отмечается, что 27 октября назначенный Россией гауляйтер оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на данный момент Херсон покинули более 70 тысяч человек.

При этом 26 октября Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе Херсона к востоку от Днепра.

Так, в российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в XVIII веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения.

«Этот символический вывоз Потемкина и бегство гражданского населения, вероятно, опережает намерение России ускорить выход из этого региона», - сообщают в разведке.

Отметим, что оккупанты вывезли из оккупированного Херсона памятники адмиралу Федору Ушакову и российскому полководцу Александру Суворову.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».