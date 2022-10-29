Путину становится хуже 29.10.2022, 11:39

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Больной не симулирует.

В речи на Валдае Путин упомянул о бумажках, которые Россия в декабре 2021 года посылала в НАТО – тогда в Кремле требовали выгнать из Альянса все страны, вступившие туда после 1997 года.

Об этом во время стрима для «24 канала» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что его очень радует, что наш больной не симулирует, а действительно последователен в своих мыслях. Во время форума в Валдае мы заметили, что нашему «пациенту» не стало лучше.

«В прошлом году, эти письма от России в НАТО были полным бредом, но он это помнит – это меня удивило. Кто об этой ерунде помнит, уже прошло 8 месяцев полномасштабной войны, весь мир изменился», – говорит Шейтельман.

По словам политтехнолога, весь цивилизованный мир совершенно точно уже видит Россию по-другому. Это совершенно не та Россия, с которой могли о чем-то говорить еще в декабре прошлого года.

«Эти декабрьские бумажки, хоть и выглядели жалко, но Россия получала ответы – были официальные письма от Госдепа США, от ЕС», – добавляет Шейтельман.

Мало того, что Путина постоянно «заносит» в далекое прошлое и он грезит Петром I, так он еще думает, что ничего не изменилось с декабря 2021 года.

Но, на фоне этого латентного безумия, по мнению Шейтельмана – больному становится хуже. Политтехнолог Михаил Шейтельман выделил два шедевра, которые в речи Путин выдал один за другим:

литературный разбор произведения «Бесы». Путин виртуозно проанализировал произведение Достоевского с разных сторон.

обвинение Запада в том, что они выкололи глаза Копернику, забили камнями Шекспира и отрезали язык Цицерону.

«Сначала Путин цитировал Достоевского, а затем он с совершенно серьезным лицом сказал выше упомянутые вещи», – заключает Михаил Шейтельман.

27 октября Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. В сети обратили внимание на состояние здоровья диктатора. Во время выступления он часто кашлял, а его рука была нездорового сине-зеленого цвета. Кроме того, было заметно, что диктатору тяжело держаться на ногах.

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