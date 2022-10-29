Ученые нашли в джунглях древнюю столицу Змеиного царства 29.10.2022, 11:50

Город был в два раза больше знаменитого Вавилона.

Калакмуль — третья известная нам столица майянской династии Кануль (Змеи). По современным представлениям, Канульской царство существовало с I века до нашей эры до X века нашей эры, и именно его действия во многом определяли политику майя в позднеклассический период, пишет Naked Science.

Город нашел в 1931 году американский археолог Сайрус Ланделл. Вообще-то он был ботаником и в джунгли пошел для пополнения гербария, но наткнулся там на неизвестные ранее пирамиды. В результате многолетних исследований, которые регулярно прерывались из-за непростой политической ситуации в регионе, археологи пришли к выводу, что найденный город — Чикнааб (городище называется Калакмуль), последняя столица могущественного Канульского царства (другие названия — Каан, Змеиное царство) майя.

Площадь города определили в 20 квадратных километров. Это примерно вдвое больше древнего Вавилона. Археологи нашли около пяти тысяч строений, сто из которых были весьма крупными общественными зданиями и пирамидами. По предположению ученых, в городе на пике его расцвета жили примерно 50-60 тысяч человек. Новые данные могут существенно повысить оценку численности населения.

Национальный институт антропологии и истории Мексики в рамках проекта Bajo Laberinto (Ниже лабиринта) провел воздушную лидар-съемку 95 квадратных километров джунглей, прилегающих к ранее изученной территории Калакмуля. Техническую сторону взял на себя Национальный центр воздушного лазерного картографирования Хьюстонского университета (Техас, США).

Результаты показали, что под густым древесным покровом скрывается плотная и сложная городская застройка. Были обнаружены жилые комплексы, которые можно сравнить с современными таунхаусами, только больше по размеру. Некоторые из них состояли более чем из 60 отдельных строений, где проживали люди со сложными внутрисемейными связями.

Эти обширные жилые комплексы сгруппированы вокруг многочисленных храмов, святилищ и возможных рынков, архитектурная плотность которых позволяет считать Калакмуль одним из крупнейших городов Америки около 700 года нашей эры.

Исследователи были удивлены масштабом и степенью сложности городской застройки, выявленной на снимках с воздуха: «Масштаб модификации ландшафта, возможно, соответствовал масштабу городского населения, поскольку вся доступная земля была покрыта водными каналами, террасами, стенами и плотинами, что позволяло обеспечить максимальную продовольственную безопасность и достаточное количество воды для жителей города».

Новые данные совпадают с тем, что мы можем извлечь из расшифрованных источников и более ранних археологических находок. По ним нам известно, что в первой половине VII века Кануль вел войну с соседом и основным соперником за гегемонию среди государств майя — Мутульским царством. Хотя в этой войне погиб правитель Змеиного государства, Мутуль был завоеван.

Царем Кануля стал Йукноом-Ч’еен II, и при нем царство вступило в пору своего наивысшего расцвета. Гегемония сложилась: правитель из Змеиной династии мог вмешиваться в назначение правителей и проводимую ими политику в других государствах майя. Взамен была обещана военная поддержка в случае необходимости.

Мутульское царство было крайне недовольно таким положением дел, поэтому войны практически не прекращались. В результате одной из них, в 730-х годах, Змеиный царь погиб, а союз, сложившийся вокруг его государства, прекратил свое существование. Восстановить былое могущество его преемникам никогда более не удалось.

Самая поздняя датировка строения из Калакмуля — 909 год. Если в дальнейшем люди и строили что-то на этих землях, то археологи до них еще не добрались. Однако испанский миссионер, монах-францисканец Диего Лопес де Когойюдо, живший в XVII веке, упоминает в своей работе, что в тех местах жило индейское племя, именовавшее себя «кануль».

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