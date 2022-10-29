В России объявили в розыск блогера Максима Каца 29.10.2022, 11:54

Против него возбуждено уголовное дело.

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск блогера и политика Максима Каца, заметила «Медиазона». Блогер подтвердил эту информацию в твиттере.

Как значится в карточке Каца на сайте МВД, он разыскивается «по статье УК». Какая это статья, не уточняется.

Как сообщил сам Максим, скорее всего, речь идет о статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

«На самом деле, я уже несколько месяцев знаю об уголовном деле — статья 207.3, о фейках про армию. Узнал о нём забавно — заказал официальную справку об отсутствии судимости, там и было написано», — рассказал Кац в твиттере и опубликовал фрагмент этой самой справки.

Вероятно, почвой для уголовного дела стали ролики о войне России против Украины, которые блогер выпускает практически каждый день. Уже несколько месяцев Максим Кац находится за границей. 22 июля Минюст России включил его в реестр «иностранных агентов»: по версии чиновников, Кац получает финансирование из Украины.

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