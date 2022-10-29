Какие курсы доллара и евро установили в Беларуси на выходные 2 29.10.2022, 12:11

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Названы банки, в обменниках которых выгоднее всего купить иностранную валюту.

Курсы доллара и евро то падали, то укреплялись на этой неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,484 рубля, а евро — 2,46 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,53 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,484 рубля («Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк» — 2,474 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,5 рубля («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк», «Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк»), а ниже всего — в «Беларусбанк» (2,46 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 2,454 рубля.

Российский рубль банки принимают по 3,1 рубля за 100 российских рублей (только «Белгазпромбанк» — по 3 рубля, а «Паритетбанк» — 3,0995 рубля).

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,075 рубля за 100 российских рублей («Белгазпромбанк»), а самый низкий — 4,055 рубля («Цептер Банк»).

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