«Один из машины стреляет, другой — по ней»2
- 29.10.2022, 11:59
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Оккупантов охватила паника во время атаки дронов на Севастополь.
Это утро было очень беспокойным для жителей временно оккупированного Севастополя, передает «24 канал» со ссылкой на местные телеграм-каналы.
В сети уже выложили видео, на котором можно увидеть панику оккупантов во время атаки дронов.
Россияне в Севастополе отчаянно пытались прогнать дроны. Одну из попыток сняли местные жители. На видео можно услышать, как в городе раздался ряд выстрелов. Вероятно, с помощью огнестрельного оружия пытались «приземлить» БПЛА.
«Ой, сейчас в машину попали. Ой, мужчина из машины (оружие – ред.) достал. Один в машину стреляет, другой – из машины», – комментирует потрясенный голос за кадром.