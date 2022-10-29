«Один из машины стреляет, другой — по ней» 2 29.10.2022, 11:59

5,992

Оккупантов охватила паника во время атаки дронов на Севастополь.

Это утро было очень беспокойным для жителей временно оккупированного Севастополя, передает «24 канал» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

В сети уже выложили видео, на котором можно увидеть панику оккупантов во время атаки дронов.

Россияне в Севастополе отчаянно пытались прогнать дроны. Одну из попыток сняли местные жители. На видео можно услышать, как в городе раздался ряд выстрелов. Вероятно, с помощью огнестрельного оружия пытались «приземлить» БПЛА.

«Ой, сейчас в машину попали. Ой, мужчина из машины (оружие – ред.) достал. Один в машину стреляет, другой – из машины», – комментирует потрясенный голос за кадром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».