Артиллеристы ВСУ нанесли мощный удар по войскам РФ в Луганской области 29.10.2022, 12:15

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Сгорели склады боекомплекта, казармы и техника врага.

Артиллеристы сил обороны Украины нанесли удар по российской армии в Черновонопоповке Луганской области. Враг понес потери – 20 погибших и 30 раненых. Горели склады с боекомплектом, казармы и техника оккупантов России. Захватчики ночуют в жилых домах, а в Беловодске прячутся в детских садах. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что одно из артиллерийских подразделений ВСУ ударило по оккупантам в Червонопоповке Кременского района на Луганщине. Ликвидировали до 20 российских военных, около 30 захватчиков получили ранения.

После удара загорелись склады россиян с боекомплектом, казармы и военная техника врага.

«Почти ежедневно мы убеждаемся в меткости украинских артиллеристов - горят склады с БК, казармы, техника оккупантов. Очередное попадание - на Кременщине. В Червонопоповке уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести», - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай добавил, что войска РФ в Луганской области ночуют уже не только в жилых домах. В Беловодске они остаются на ночевку в детских садах.

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