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Украинские летчики сбили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов

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  • 29.10.2022, 12:37
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Украинские летчики сбили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов

Уничтожены Су-25 и Ми-8 врага.

За сутки украинские военные нанесли 24 удара по позициям и местам дислокации российских оккупантов. Удалось уничтожить два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.

К тому же, как добавляют военные, ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

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