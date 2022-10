Ядерное оружие РФ оказалось «с сюрпризом» 5 Андрей Жалко-Титаренко

29.10.2022, 12:39

6,246

Срок годности большинства зарядов давно истек.

Дело в том, что, как любой продукт, ядерные заряды поставляются потребителю с указанием срока годности, т.е. употребить до такой-то даты, после которой - выбросить.

У советских ядерных зарядов этот срок был установлен 15-20 лет, примерно на уровне срока годности МБР, что вполне естественно. Уже очень давно нет данных о произаводстве ядерных зарядов и боеголовок после распада СССР с участием Арзамаса-16 (Сарова). Насколько я знаю, заряды для МБР, тактического оружия, и авиационных ракет разрабатывались именно там.

Вряд ли Арзамас-16 мог что-то сделать без участия украинских ХФТИ и КБЮ с Южмашем. Заряды для ракет морского базирования разрабатывались в институте им.Забабахина, в Снежинске (Челябинск-70). Несколько лет назад Снежинск, после долгих усилий, выдал боеголовку на 150кТ тротилового эквивалента. Их сейчас ставят на «Булаву», на «Ярс», и на Х-102. Потому, из общих соображений, можно ожидать, что тактические боезаряды, и боеголовки на МБР СС-18 украинского производства уже «протухли». Детонация «протухшего» боезаряда дает эффект «грязной бомбы», скорее психологический, чем реально опасный.

Вполне уважаемый Телеграм канал Generall SVR 25 октября сообщил, что «7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями».

Именно такая ситуация и должна возникать при испытании «протухших» боеголовок. В физику «протухания» я углубляться не буду, но в принципе достаточно упомянуть радиационную коррозию, и распад некоторых изотопов, используемых при создании боезаряда. Там далеко не только плутоний, на самом деле.

Я в прошлой жизни был физик-теоретик, но занимался теорией твердого тела, и со Снежинском работал совсем немного. Потому я посоветовался с профессионалом - ядерщиком, еще и сыном одного из известных участников советского ядерного проекта. Его мнение то же самое: все протухло.

Так что тактическое ядерное оружие РФ таки да протухло.

Все, что они могут учинить - это на самом деле маленькая «грязная бомба», с заражением в доли долей процента чернобыльского. О чем, собственно, Шойгу и обзвонил коллег.

Для удара по Украине у них остается стратегическое оружие авиационного базирования, но взлет Ту-95 или Ту-160 из Энгельса с ядерным оружием на борту НАТО вполне может, и должно, интерпретировать, как подготовку превентивного удара, ну и действовать на упреждение, как говорят на этой стороне Большой Лужи, «hit them with all what we have». Вряд ли Путин рискнет. Остается только бред об Антихристе.

Андрей Жалко-Титаренко, «Фейсбук»

