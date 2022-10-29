«Часть моей стипендии покрывает государство, здесь заинтересованы в талантливых людях» 2 29.10.2022, 12:47

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Белорус рассказал о своей учебе в университете Сингапура.

В 2020-м Владимир Трейгис из Волковыска поступил в Yale NUS College в Сингапуре. Сейчас он на третьем курсе. Впереди год учебы и минимум два — отработки. О выборе необычного места для учебы, поступлении и особенностях местного образования он рассказал «Зеркалу».

В Сингапуре день начинается на пять часов раньше, чем в Беларуси. Получается, Владимиру мы звоним в будущее, но на экране появляется суровое студенческое настоящее: парень готовится к занятиям в библиотеке, за спиной на доске недоделанная домашка по алгебре.

— Завтра на учебу мне к 9, поэтому встану в 7 или 8 утра, чтобы к паре все решить, — говорит он, намекая на то, что дальше в планах на сегодня у него лишь разговор об учебе и никаких задач.

Владимиру 21, он из Волковыска — «города глазированных сырков и пельменей». До 9 класса парень учился в местной польской школе и собирался поступать в Варшаву. Его бабушке — преподавателю географии с многолетним стажем — такой расклад и возможная эмиграция внука не очень нравились. С 7 класса наш собеседник участвовал в олимпиадах по географии и после 9-го получил письмо-приглашение из Минского областного лицея. Они открывали необычный профиль — математика-география и звали его к себе. Парень решил посмотреть, «что значит столичная жизнь», и поехал. Это, говорит, были два классных года, которые привели его к двум серебряным медалям на международных олимпиадах по географии. Одну он завоевал в Латвии, вторую — в Канаде. Но это еще не все.

— Когда после 10 класса летом отдыхал в лагере, одна из девочек рассказала мне о UWC (United World Colleges. — Прим. ред.). Это программа высшей школы — 11−12 класс, которая объединяет 18 колледжей по всему миру. В нашей стране таких учебных заведений нет, но поступать туда белорусы могут, — описывает открывшиеся перед ним перспективы Владимир. — Приятельница сбросила мне их сайт. Подаваться можно было после 10 или 11-го класса. Во втором случае просто повторяешь год.

Владимир рассуждал так: если поступать в вуз Польши или Беларуси, то с первого курса нужно определяться с будущей профессией, а он пока не понимал, чем хотел бы заниматься. Решил выиграть время и отправить заявку в UWC.

— Отбор проходил в два этапа — сейчас их три. Первый — онлайн. Он включал эссе, ответы на несколько вопросов, а также школьные оценки и дипломы кандидата, — перечисляет Владимир. — Второй — очно в Минске. Сначала собеседование, потом игра, во время которой комиссия наблюдает, как ты себя ведешь с другими, есть ли у тебя лидерские качества. В то время в Беларуси значительную роль при отборе играл Коласовский лицей. Теперь этим занимаются выпускники UWC из нашей страны. Нас уже более 80 человек. При этом часть из офлайна переехала в онлайн. Сначала из-за безопасности в связи с коронавирусом, теперь просто из-за безопасности.

Через пару часов после игры Владимиру написали: «Вы прошли». Предложили стипендию и место в Армении. В городе Дилижан.

— Еще до зачисления человек составляет список, в какой из стран, где есть UWC, он хотел бы учиться. На первом месте у меня была Италия, за ней — Армения. Почему меня направили именно туда, не знаю, но я не возражал. Обучение стоило около 30−35 тысяч долларов в год. Грант покрывал почти всю сумму. Самому следовало доплачивать тысячу долларов в год, родители вызвались помочь. В принципе, это значительно дешевле, чем учиться в Беларуси на платном.

У бабушки снова «прихватило сердце». Она только смирилась с тем, что внук собрался учиться в Польше, и вдруг на горизонте появилась Армения. «А там хоть в помещениях топят? А кормят нормально?» — переживала она.

— Но достаточно было нагуглить ей, как выглядит колледж в Дилижане, чтобы все вопросы отпали. По внешнему виду здания ясно, сколько денег в образование там вкладывают, — объясняет Владимир и коротко описывает, как проходит обучение. — Преподавание идет на английском. Каждый ученик выбирает шесть предметов, по одному из группы. Групп, соответственно, тоже шесть, например, иностранные языки, родные языки (в моем случае это был английский), социальные науки. Три предмета изучаешь на углубленном уровне, оставшиеся на среднем. Усиленно я занимался географией, математикой и визуальным искусством. На среднем — испанским, экологией и английской литературой. Два года ты занимаешься только ими. Учишься, узнаешь новое и вместе с тем готовишься поступать в университет.

«Такие вещи доказывают: мир настолько маленький, что помещается у тебя в кармане»

Многие неожиданные события в жизни приводят к другим, еще более невероятным ситуациям. Так случилось и у Владимира с UWC. Обычно ребята из колледжа поступают в вузы Европы или США, но друзья белоруса, которые были на год старше, решили подать документы в Сингапур. В Yale NUS College. Он появился в 2011 году, когда Йельский университет и Национальный университет Сингапура договорились о сотрудничестве.

— Еще когда я поехал учиться в Армению, это казалось необычно. А тут перспективы поступить в Сингапур. Такие вещи доказывают: мир настолько маленький, что помещается у тебя в кармане. А значит, перед человеком открыты все двери. К тому же, я понимал: в Азии я буду как абсолютное меньшинство, что поможет мне сохранить свою идентичность. Приятели, которые учились в Штатах, возвращались оттуда американцами. Отношения с людьми у них, например, становились более поверхностными. А мне очень хотелось остаться собой.

Зачисление в Yale NUS College идет по американской системе.

— Обучение в вузе также построено на основе американской системы, и многие преподаватели тут из США, — объясняет Владимир. — Вообще, это первый университет Сингапура с программой либеральных искусств. Это не значит, что тут учат искусству и бытуют либеральные нравы. За этим понятием стоит то, что хоть ты и получишь диплом по одному направлению, во время учебы затронешь сразу несколько сфер. Например, будущему экономисту ничего не мешает изучать литературу.

Сам Владимир решил остановиться на технических науках. После выпуска в его дипломе будет написано «математик и программист», в то же время он сможет работать с базами данных. Но не будем забегать вперед.

«Я, как и все знакомые мне белорусы, и в случае Сингапура, и в случае США попадал в категорию бедных»

Для начала поговорим о поступлении.

— Заявку в Yale NUS College разрабатывали по примеру американской, поэтому оставлять ее нужно на Common Application. Сюда ты загружаешь эссе, выписки своих оценок, рекомендации от педагогов, данные о зарплатах родителей и результаты SAT — это как американское ЦТ.

Это все первый этап.

А теперь подробнее. SAT Владимир сдавал в 2020-м. Писал его по двум предметам: английскому и математике. К тестам готовился без репетитора. Английский оценивает как сложный. Про математику говорит так: тем, кто учился в белорусской школе, можно сильно не напрягаться.

— Центры, где сдают АСТ, есть по всему миру. В Армении их два. Один находится рядом с United World Colleges в Дилижане. Математику и английский я писал в один день. Тестирование длилось три или четыре часа, но с перерывом. Готовился к нему около месяца. Все нужные материалы есть в интернете. Что-то разбирал сам, в чем-то консультировался с педагогами колледжа. В итоге набрал 1420 баллов из 1600. Это не вышка, но мне хватило. Те, кого результат не устраивает, могут переписывать SAT несколько раз.

С сочинением тоже сильно не заморачивался.

— Эссе в американские университеты должно состоять из 650 слов. У тебя есть 13−14 тем на выбор. Все они такие общие, что люди пишут про все на свете. Я рассказывал о доверии к людям и одном из своих путешествий: описал как несколько недель автостопом добирался из дома в Волковыске до колледжа в Армении. Показал его троим друзьям, которые раньше для поступления писали такие же эссе. Они поправили грамматические ошибки, и я все отправил.

Еще важный момент — финансовое состояние кандидата. Этот пункт важен особенно для тех, кому нужна стипендия.

— Для него необходимо было написать, что есть у тебя из имущества, и с кем живешь, чтобы предоставить их доход. В моем случае это были справки с зарплатой родителей за год. Я, как и все знакомые мне белорусы, и в случае Сингапура, и в случае США попадал в категорию бедных. А значит тех, кому нужна финансовая поддержка. Конечно, у тех, у кого есть чем платить за обучение, шансов поступить больше.

Несмотря на то что денег у Владимира не было, заявки он без стеснения подал в девять университетов: сингапурский и восемь американских. Так сказать, для подстраховки.

— Документы рекомендуют отправлять в девять вузов. Три из них — это те, где ты мечтаешь учиться, но, вероятно, не пройдешь. Еще три, куда скорее всего получится пройти, и последняя тройка — университеты, для которых ты слишком хорош, но пусть будут на всякий случай, — рассказывает Владимир. — Я так и сделал. В итоге сразу несколько учебных заведений позвали меня на следующий этап. Это было собеседование.

Один из них — сингапурский. Интересно, что разговор с Владимиром проводила студентка. В Yale NUS College, рассказывает белорус, некоторые из местных ребят официально работают на приемную комиссию. Знают все протоколы и наравне с преподавателями могут проводить собеседование. К разговору Владимир специально не готовился. Решил быть собой и надел счастливые носки.

— Девушка спрашивала о том, что я хочу видеть в их университете, почему выбрал именно его. Были и провокационны темы. Например, вы узнали, что в вузе один человек применяет насилие ко второму, что будете делать? — описывает ту беседу молодой человек. — Все прошло хорошо.

В итоге на электронную почту пришел положительный ответ. Вообще фразу «вы нам подходите» Владимиру сказали еще и в четырех американских вузах. Месяц парень думал, что выбрать, в итоге остановился на азиатском варианте. Он, не скрывает, был круче всех.

— Стоимость обучения около 55 тысяч долларов в год. Она включает проживание и питание. Грант покрывал всю стоимость, но в Yale NUS College есть правило: студент должен нести ответственность за то, что ему дается, а значит, делать хотя бы небольшой взнос. У меня это 1300 долларов в год. От 55 тысяч, считай, бесплатно, — говорит Владимир. — У меня есть несколько подработок в университете, поэтому нужную сумму могу собрать за месяц-полтора.

«Процентов 50−55 моих одногруппников — это ребята из Сингапура, остальные — из других стран»

Занятия в Yale NUS College у Владимира стартовали в 2020-м. Пары начались в августе. Сейчас парень уже на третьем курсе.

— Образование тут строится так: в семестре ты учишь четыре предмета (особенно храбрые берут пять). На каждый отводится 12,5 часа в неделю. 60 процентов времени — это самостоятельная работа, 40 — занятия, — рассказывает Владимир. — Что-то из курсов обязательно по программе, что-то выбираешь сам. В прошлом семестре я, например, изучал поведение животных. Это пары по эволюции и психологии. Взял их, потому что мне очень понравился преподаватель.

С профессорами, продолжает собеседник, у ребят складываются достаточно тесные взаимоотношения. Все дело в том, что на парах занимаются небольшими группами по 8−25 человек. На лекциях людей значительно больше — до 200 студентов.

— Процентов 50−55 моих одногруппников — это ребята из Сингапура, остальные — из других стран. Местные парни после школы должны обязательно отслужить в армии два года, поэтому на потоке они старше всех. Как-то я тут встретил девушку из Гродно. Она уже выпустилась и сейчас работает в Сигнапуре аналитиком данных. В отличие от меня, она поступила сюда со второй попытки, но из обычной белорусской школы.

Живет Владимир в общежитии рядом с университетом. Здесь блочная система. В его блоке четыре человека — сингапурец, француз и украинец. У каждого своя комната. Душ, уборная и зал общие на всех.

— Прямо под нами в здании находится столовая. Там шведский стол из блюд разных стран мира. Каждый день студенты приходят сюда бесплатно на завтрак, обед и ужин, — описывает университетский быт Владимир. — Сам я готовил только когда оставался тут на каникулах.

Свободного времени у студента немного. Часть уходит на занятия в клубах по интересам — их в вузе более ста. Оставшееся занимают подработки. Их у белоруса четыре — две, связанные с программированием, а еще он повар и натурщик.

— Натурщиком я работаю в студенческом клубе, где ребята собираются порисовать. Все началось с моего соседа — парня из США. Он жил напротив и год был у них моделью. Сейчас он взял академический и путешествует по миру. Я пошел вместо него. Работа обычно длится два часа. За час платят 18 евро. Если честно, мне всегда хотелось быть рядом с творческими людьми. Иногда я и сам прихожу туда порисовать, — рассказывает Владимир. — Вообще, когда приехал в Сингапур, у меня было всего 200 долларов, поэтому пришлось быстро искать подработку. Что я мог делать? Учить детей географии: разместил на нескольких сайтах объявления, в которых очень себя расхвалил. Один из пап со мной связался. На том этапе мне это сильно помогло.

Сейчас с финансами попроще. На билет домой парень тоже зарабатывает сам. Если покупать заранее, полет туда-назад обойдется примерно в 1000 долларов.

— За время учебы в Сингапуре с семьей я встречался два раза: прошлой зимой и этим летом. В Волковыске папа был независимым наблюдателем, после выборов его несколько раз задерживали, поэтому в 2021-м родные переехали в Белосток. Летаю к ним в Польшу.

Планы после окончания вуза у белоруса такие:

— Диплом, который я получу, международный. С ним я могу устроиться в разных странах, но сначала минимум два года я должен отработать в Сингапуре. Дело в том, что часть моей стипендии покрывает государство. Оно заинтересовано в талантливых людях, поэтому возвращать эту сумму мне придется не деньгами, а навыками. Работу ищешь сам. Если не получится, с контактами поможет университет. Я пока не определился, чем займусь. Меня привлекает академическое направление. Возможно, я останусь в университете и буду исследователем или пойду в большую компанию.

А затем, скорее всего, белорус «как человек, который не любит сидеть на одном месте», поедет «куда-нибудь еще».

— У меня есть мечта вернуться в Беларусь и сделать что-то важное для страны, — говорит молодой человек. — Получится или нет, пока не знаю.

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