У российских пропагандистов началась истерика из-за интервью главы СБУ 2 29.10.2022, 12:55

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Сотрудников кремлевского ТВ напугал казак Мамай.

Российские пропагандисты на своих ток-шоу продолжают придумывать новые «страшилки». Теперь они уверяют, что в Украине якобы идет «новая охота на ведьм».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне активно цитируют заявления и.о. главы СБУ Василия Малюка.

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«Малюк рассказал, что на инфраструктурных объектах постоянно ищут потенциальных предателей. Не только тех, кто работает на Россию, но и тех, кто может начать работать. Видятся Малюку и агенты Кремля в рясах... СБУ терроризирует священников канонической православной церкви. 33 священника уже в статусе подозреваемого. Ошалели совсем», - говорит ведущий ток-шок на РосТВ.

Они также критикуют интервью Малюка на фоне картины с казаком Мамаем на груде черепов.

«Рассказывает, что россиянам может предложить только такую перспективу», – добавляет пропагандист.

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