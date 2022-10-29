Во Владивостоке на войну мобилизовали безумного «человека-мема» 4 29.10.2022, 13:02

2,778

Россиянина, верящего в массовое чипирование окружающих, назначили в часть замполитом.

Россиянин Иван Горбачев давно прославился в Интернете благодаря своим публикациям, похожим на безумный поток сознания, — пользователи считают, что у него есть проблемы с психикой, пишет Baza.

Горбачев постоянно пишет, что среди людей живет множество чипированных клонов. Сам же Иван боится, что иностранные спецслужбы заменят его на одного из них. Также он постоянно пишет, что «девственник и никогда не блудил». Чтобы доказать, что его не подменили клоном, Иван периодически публикует фотографии своего местоположения.

Обязательный атрибут его фото — рука с часами или документ, подтверждающий, что он находился в автобусе или столовой.

В 2016-м Иван стал популярен благодаря тому, что его все-таки подменили: в твиттере запостили фотку Ивана в костюме хирурга и с подписью, что «этот человек с зарплатой 15 тысяч российских рублей спасает десятки детских жизней, давайте скажем ему «спасибо». Фото завирусилось и собрало много лайков в других соцсетях.

Несмотря на такое бурное прошлое, около недели назад военкомат Приморского края ничего подозрительного не заметил и мобилизовал Ивана Горбачева. Более того, в войсковой части мужчина, по его словам, стал заместителем командира роты по политической части и даже выложил много фото из казармы. После этого Иван опубликовал целую серию постов о том, что его «не меняли».

По словам Ивана, в прошлом он служил в ВМФ и имеет звание «гидромайора» — то есть капитана третьего ранга. Проходил ли мужчина медкомиссию и когда его отправят в Украину, неизвестно.