В Беларуси выпустили новые деньги номиналом в 50 рублей

В Беларуси выпустили новые деньги номиналом в 50 рублей5
- 29.10.2022, 13:01
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Они поступят в обращение 3 ноября.
В Беларуси выпустили новые монеты номиналом 50 рублей. В обращении они, как указано в постановлении Национального банка, появятся уже 3 ноября 2022 года.
Речь идет о слитковой (то есть инвестиционной) монете «Славянка», она - золотая, совокупный тираж относительно небольшой - всего пять тысяч штук.
Также в Нацбанке подчеркнули, что данная монета - законное платежное средство, она обязательна к приему при проведении платежей по своей нарицательной стоимости.
Отметим, что впервые слитковая инвестиционная монета «Славянка» была выпущена Национальным банком Беларуси в августе 2013 года, отчеканили ее в Швейцарии. Проба сплава монеты - 999,9, а ее масса - 7,78 грамма при диаметре 22 миллиметра. Тираж - 100 тысяч.
Отметим, что подобного рода монеты предназначены для целей инвестирования и накопления, а их стоимость определяется исходя из количества и стоимости содержащихся в них драгоценных металлов.
Монету может приобрети любой желающий: Нацбанк по текущим котировкам определяет стоимость продажи на уровне около 1100 белорусских рублей.