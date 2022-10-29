Washington Post: ФСБ готовит госпереворот в Молдове 4 29.10.2022, 13:11

3,106

Время «Ч» назначено на зиму.

Россия с помощью ФСБ готовит переворот в Молдове. Он должен состояться зимой, в итоге вместо прозападной Майи Санду страну возглавит предприниматель Илан Шор, имеющий тесные отношения с Россией, пишет The Washington Post.

В течение последних недель Кишинев сотрясают акции протеста, организованные партией Шора с требованием отправить в отставку Санду.

Контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы был передан близкому соратнику Шора в конце сентября, что дало ему важную платформу для продвижения ориентированной на Москву повестки дня в стране, пишет The Washington Times.

Кроме того, добавляет американское издание, перехваченные данные свидетельствуют о том, что ФСБ направила группу российских политтехнологов консультировать партию Шора.

В интервью Шор отрицал поддержку из Москвы.

«Мы являемся абсолютно независимой партией, которая защищает только позицию граждан Молдовы», — сказал он. Акции протеста он объясняет намерением спасти страну от энергетического коллапса, который неизбежен, если Санду будет продолжать действовать в том же духе.

На этой неделе против Шора и его жены певицы Жасмин были введены санкции США. По одной из версий, они были связаны как раз с протестной активностью партии Шора в Молдове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».