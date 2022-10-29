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Украинские десантники уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК оккупантов

  • 29.10.2022, 13:23
Украинские десантники уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК оккупантов

Позиции врага «накрыли» из британских гаубиц L119.

Украинские десантно-штурмовые войска на юге Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК российских оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы одной из отдельных аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и боекомплект российских оккупантов в одном из районов на юге Украины.

Украинские военные произвели огненное поражение противника из британских 105-мм гаубиц L119.

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