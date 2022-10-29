Украинские десантники уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК оккупантов
- 29.10.2022, 13:23
Позиции врага «накрыли» из британских гаубиц L119.
Украинские десантно-штурмовые войска на юге Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК российских оккупантов на юге Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы одной из отдельных аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и боекомплект российских оккупантов в одном из районов на юге Украины.
Украинские военные произвели огненное поражение противника из британских 105-мм гаубиц L119.