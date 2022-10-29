Глава ГУР назвал сроки освобождения Херсона
- 29.10.2022, 13:43
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ВСУ окружают город и изолируют российские войска.
Операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.
Об этом в интервью изданию The Drive заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
«Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца», - рассказал он.
По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска.
«Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно», - добавил он.
При этом глава украинской разведки подтвердил предположение журналиста о том, что «битва за Херсон будет кровавой», но ВСУ пытаются облегчить ситуацию, насколько это возможно, но, по мнению Буданова, «это не обойдется без борьбы».
В этом же интервью Буданов заявил, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек.