Ведро с соляркой – новый комплекс активной защиты белорусских танкистов 1 Юрий Бутусов

29.10.2022, 13:50

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Как российские инструкторы готовят белорусскую армию к боям в Украине.

Сборы командного состава ВС Беларуси состоялись на полигоне Осиповичский для изучения опыта войны в Украине и модернизации армии, сообщило государственное агентство Белта, и показало впечатляюще фото.

Инструкторами белорусов стали россияне, которые передали на полигон захваченные у украинцев ПТРК Джавелин, NLAW, гранатомет Панцерфауст. Российские коллеги, очевидно, порекомендовали защищать армейский транспорт самодельной защитой из бревен, которая смотрится довольно забавно на фоне современных противотанковых средств.

Самое поразительное, что россияне посоветовали защищать танки от удара Джавелинов, приваривая к танку трубу с ведром, в которое перед боем надо наливать солярку и поджигать. По мнению российских инструкторов, система самонаведения Джавелинов будет наводиться не на горячий двигатель танка, а именно на маленькое ведро. Видимо, в момент пуска кто-то из танкистов должен успевать подливать молчок в ведро, чтобы горело поярче. Что ж, если белорусская армия присоединится к российским агрессорам, она получит возможность проверить эти системы защиты в реальном бою, против действующих, а не демонстративных Джавелинов.

Наиболее любопытно, что россияне и белорусы не устанавливают на свои танки комплексы активной защиты «Арена», «Арена-М», «Афганит», которые так широко рекламировались многие годы. Оказывается, в реальной войне эти системы россияне не ставят ни на свои новые танки, которые направляют на фронт, ни на танки своих союзников.

А между тем именно комплексы активной защиты являются ключевой технологией защиты бронетехники, которую необходимо развивать и Украине.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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