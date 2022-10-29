В Минске продается раритет — настоящая коммунальная квартира 9 29.10.2022, 13:57

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Когда-то здание строилось для работников Академии Наук.

Вы не поверите, но в Минске еще остались коммунальные квартиры. Конечно, у нас их не так много, как в Питере. Если там счет идет на тысячи старых квартир в дореволюционных зданиях, то в белорусской столице коммуналки сохранились только в нескольких домах. В одном из них, расположенном на улице Академической, недавно выставили на продажу пятикомнатную квартиру. Журналисты realt.by рассмотрели этот редкий артефакт детально.

Итак, речь идет о доме по улице Академической, 23. Судя по названию улицы и тому, что дом обслуживает РУП «УД НАН Беларуси» можно сделать вывод, что здание строилось для работников Академии Наук. От дома до учреждения — всего сотня метров. Возводился многоквартирный пятиэтажный дом в начале 60-х. Сейчас здесь продается пятикомнатная квартира площадью 98 квадратных метров.

В квартире — ровно 5 изолированных комнат площадью от 9 до 17 «квадратов». Все входы в комнаты происходят из общего коридора.

Кухня в квартире одна, ее площадь составляет 11 «квадратов». Санузел в коммуналке раздельный, напротив него расположено 4 шкафа.

Судя по фотографиям, квартира находится в неплохом состоянии: во многих комнатах сделан ремонт, есть отделка и в общем коридоре.

Что касается самого дома, то в нем несколько лет назад был сделан капремонт: здание утеплили, фасады окрасили, трубы коммуникаций заменили.

Интересно, что квартиру рядом с метро можно купить как целиком, так и по отдельным комнатам.

Так как жилье находится на первом этаже, оно может заинтересовать частный бизнес: квартиру можно вывести из жилого фонда. Общая стоимость квартиры — 95 тысяч долларов.

Что касается отдельной продажи по комнатам, то небольшую отремонтированную комнату площадью чуть больше 9 квадратов можно купить за 17 тысяч долларов, а готовую к проживанию комнату площадью в 12 квадратных метров − за 22 тысячи долларов.

Конечно, стоит отметить шикарное расположение пятиэтажки. Совсем рядом − проспект Независимости, парк Челюскинцев, Ботанический сад.

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