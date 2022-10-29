Разведчики из группы К2 показали, как мастерски выслеживают и ликвидируют оккупантов 29.10.2022, 14:05

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«Пикник» российских захватчиков прервали на границе Донецкой и Луганской областей.

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинском Донбассе. Так, недавно защитники Украины из разведывательной группы К2 обнаружили на админгранице между Донецкой и Луганской областью российских захватчиков.

С помощью аэроразведки артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили врага. Видео с ликвидацией захватчиков показали аэроразведчики из группы К2.

«Давно мы вам не показывали путешествия «рус-х туристов», которые без разрешения пришли на землю Украины. Дело было где-то на административных границах Донецкой и Луганской областей, где «путешественники» решили сделать себе «пикник» на природе в живописном украинском лесу. Ребята из разведывательной группы К2 отслеживали эти участки местности с помощью своих «птичек» и когда увидели, что «русотуристы» перешли границу дозволенного – вместе со своими друзьями пустили их на удобрение для нашей плодородной земли. Да что здесь говорить, смотрите сами!» – отметили украинские воины в описании видео.

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