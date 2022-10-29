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Новая Формула Штайнмайера

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  • Андрей Пионтковский, kasparov.ru
  • 29.10.2022, 14:23
  • 7,110
Новая Формула Штайнмайера

Слишком долго Россия нарушала все законы.

Риббентропу многое вспомнят, когда он предстанет перед Мариупольским международным трибуналом над главными российскими военными преступниками. Вот эту, например, его торжествующую фразу – «Зеленскому никогда не удастся соскочить с крючка Минских соглашений и формулы Штайнмайера!»

Фамилия министра иностранных дел, затем президента ФРГ стала для большинства украинцев мемом, символизирующим слабость Запада, его капитулянтство перед рашистской агрессией. Но приезд Штайнмайера в Киев стал мужественным поступком очень порядочного человека. Он приехал в дни, когда палач Грозного, Алеппо, Мариуполя генерал-олигофрен Суровикин стремился добавить столицу Украины к своему послужному списку «полководца». Интеллектуальное мужество признавать свои ошибки – качество не менее ценное, чем физическое. Прозрение Штайнмайера, осудившего свои собственные и своей партии иллюзии и заблуждения относительно путинского режима, характерно сейчас для большинства немецкого общества. Мне кажется, что именно зрелище все более чудовищных путинских преступлений вызывает у немцев чувство стыда за многие годы политики путин verstehen. Все-таки десятилетия денацификации и покаяния не прошли даром для коллективного немецкого сознания. Этот ставший заметным в последние недели нравственный сдвиг в немецкой внешней политике привел в чрезвычайное раздражение неутомимого телефониста Макрона. Никакие преступления Кремля не способны пока вывести его из унаследованной им традиционной роли французского президента, навязчиво предлагающего себя как незаменимого посредника в отношениях между Западом и СССР/Россией.

Слишком долго Путин и, увы, послушный ему в большинстве своем народ, нарушали все законы – божие и человеческие, перешагнув все мыслимые пределы. Мгновенной реакцией на начавшееся в ночь на 10 октября варварское уничтожение гражданской инфраструктуры Украины стал саммит G7 11 октября. Эта реакция цивилизованного мира была прежде всего нравственной, но огромны и ее политические последствия.

По ходу саммита и теперь, по-видимому, навсегда он превратился в саммит Большой Восьмерки. Президент Украины Зеленский провел фактически селекторное совещание с главами крупнейших держав Свободного мира.

Историческое Заявление саммита по Украине открывается знаменательными словами:

Мы, лидеры Группы G7 встретились сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Наша встреча состоялась на фоне последних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и городам по всей Украине, приведших к гибели невинных мирных жителей. Мы самым решительным образом осуждаем эти атаки и напоминаем, что неизбирательные нападения на ни в чём не повинное гражданское население представляют собой военное преступление. Мы привлечем к ответственности президента Путина и тех, кто виновен в осуществлении этих атак.

Государства-члены G7 поддержали предложенный Зеленским План справедливого мира из 4 пунктов:

– Полное восстановление территориальной целостности Украины;

– Юридические и военные гарантии безопасности Украины в будущем;

–Восстановление экономики Украины, в том числе за счет репараций, наложенных на РФ;

– Привлечение к ответственности российских военных преступников.

Теперь эти требования уже не план Владимира Зеленского. Это ультиматум Большой восьмерки, предъявленный Российской Федерации.

После каждой мировой войны (а сегодня мы являемся свидетелями и участниками 4-ой мировой войны) возникает новая архитектура европейской и мировой безопасности. И создают ее державы-победительницы. В нашем случае главные державы-победительницы – Украина, Великобритания, США. Украина своим героическим сопротивлением рашистской агрессии пробудила и сплотила казалось бы ушедший на пенсию, расслабленный, гедонистский, потерявший политическую волю Запад. Для этого Украине пришлось самой занять освободившуюся вакансию лидера Свободного мира. И ее лидерство уже кардинальным образом изменило не только ход войны в Украине, но и геополитическую ситуацию в Центральной Европе. На всем постсоветском пространстве и на Дальнем Востоке(!). Верно заметил в одном из своих интервью генерал Бен Ходжес «Китай никогда не простит Путину, что он разбудил Запад».

Но несопоставима цена, которую платят союзники за нашу общую Победу. Для Украины это тысячи и тысячи человеческих жизней. Сократить эти жертвы, приносимые украинцами во имя безопасности и свободы не только своей Родины, но и всего Свободного мира, могут только немедленные форсированные поставки Украине наступательных вооружений, необходимых для молниеносного разгрома российской группировки.

Вернувшись в Берлин, президент ФРГ, потрясенный тем, что он увидел и понял в Украине, отчеканил новую Формулу Штайнмайера – «Война России в Украине превратила в пепел европейскую безопасность».

Произнесенную им только что речь будущие историки назовут исторической, поворотной в немецкой внешней политике, будут ставить ее в один ряд с лучшими образцами военно-политической риторики Черчилля.

Если, конечно, в самое ближайшее время танки «Леопард 2» двинутся в больших количествах на помощь героическому украинскому народу.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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