Новая Формула Штайнмайера 4 Андрей Пионтковский, kasparov.ru

29.10.2022, 14:23

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Слишком долго Россия нарушала все законы.

Риббентропу многое вспомнят, когда он предстанет перед Мариупольским международным трибуналом над главными российскими военными преступниками. Вот эту, например, его торжествующую фразу – «Зеленскому никогда не удастся соскочить с крючка Минских соглашений и формулы Штайнмайера!»

Фамилия министра иностранных дел, затем президента ФРГ стала для большинства украинцев мемом, символизирующим слабость Запада, его капитулянтство перед рашистской агрессией. Но приезд Штайнмайера в Киев стал мужественным поступком очень порядочного человека. Он приехал в дни, когда палач Грозного, Алеппо, Мариуполя генерал-олигофрен Суровикин стремился добавить столицу Украины к своему послужному списку «полководца». Интеллектуальное мужество признавать свои ошибки – качество не менее ценное, чем физическое. Прозрение Штайнмайера, осудившего свои собственные и своей партии иллюзии и заблуждения относительно путинского режима, характерно сейчас для большинства немецкого общества. Мне кажется, что именно зрелище все более чудовищных путинских преступлений вызывает у немцев чувство стыда за многие годы политики путин verstehen. Все-таки десятилетия денацификации и покаяния не прошли даром для коллективного немецкого сознания. Этот ставший заметным в последние недели нравственный сдвиг в немецкой внешней политике привел в чрезвычайное раздражение неутомимого телефониста Макрона. Никакие преступления Кремля не способны пока вывести его из унаследованной им традиционной роли французского президента, навязчиво предлагающего себя как незаменимого посредника в отношениях между Западом и СССР/Россией.

Слишком долго Путин и, увы, послушный ему в большинстве своем народ, нарушали все законы – божие и человеческие, перешагнув все мыслимые пределы. Мгновенной реакцией на начавшееся в ночь на 10 октября варварское уничтожение гражданской инфраструктуры Украины стал саммит G7 11 октября. Эта реакция цивилизованного мира была прежде всего нравственной, но огромны и ее политические последствия.

По ходу саммита и теперь, по-видимому, навсегда он превратился в саммит Большой Восьмерки. Президент Украины Зеленский провел фактически селекторное совещание с главами крупнейших держав Свободного мира.

Историческое Заявление саммита по Украине открывается знаменательными словами:

Мы, лидеры Группы G7 встретились сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Наша встреча состоялась на фоне последних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и городам по всей Украине, приведших к гибели невинных мирных жителей. Мы самым решительным образом осуждаем эти атаки и напоминаем, что неизбирательные нападения на ни в чём не повинное гражданское население представляют собой военное преступление. Мы привлечем к ответственности президента Путина и тех, кто виновен в осуществлении этих атак.

Государства-члены G7 поддержали предложенный Зеленским План справедливого мира из 4 пунктов:

– Полное восстановление территориальной целостности Украины;

– Юридические и военные гарантии безопасности Украины в будущем;

–Восстановление экономики Украины, в том числе за счет репараций, наложенных на РФ;

– Привлечение к ответственности российских военных преступников.

Теперь эти требования уже не план Владимира Зеленского. Это ультиматум Большой восьмерки, предъявленный Российской Федерации.

После каждой мировой войны (а сегодня мы являемся свидетелями и участниками 4-ой мировой войны) возникает новая архитектура европейской и мировой безопасности. И создают ее державы-победительницы. В нашем случае главные державы-победительницы – Украина, Великобритания, США. Украина своим героическим сопротивлением рашистской агрессии пробудила и сплотила казалось бы ушедший на пенсию, расслабленный, гедонистский, потерявший политическую волю Запад. Для этого Украине пришлось самой занять освободившуюся вакансию лидера Свободного мира. И ее лидерство уже кардинальным образом изменило не только ход войны в Украине, но и геополитическую ситуацию в Центральной Европе. На всем постсоветском пространстве и на Дальнем Востоке(!). Верно заметил в одном из своих интервью генерал Бен Ходжес «Китай никогда не простит Путину, что он разбудил Запад».

Но несопоставима цена, которую платят союзники за нашу общую Победу. Для Украины это тысячи и тысячи человеческих жизней. Сократить эти жертвы, приносимые украинцами во имя безопасности и свободы не только своей Родины, но и всего Свободного мира, могут только немедленные форсированные поставки Украине наступательных вооружений, необходимых для молниеносного разгрома российской группировки.

Вернувшись в Берлин, президент ФРГ, потрясенный тем, что он увидел и понял в Украине, отчеканил новую Формулу Штайнмайера – «Война России в Украине превратила в пепел европейскую безопасность».

Произнесенную им только что речь будущие историки назовут исторической, поворотной в немецкой внешней политике, будут ставить ее в один ряд с лучшими образцами военно-политической риторики Черчилля.

Если, конечно, в самое ближайшее время танки «Леопард 2» двинутся в больших количествах на помощь героическому украинскому народу.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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