Взрывы в Севастополе: в России рассказали, «откуда была атака» на Черноморский флот

Взрывы в Севастополе: в России рассказали, «откуда была атака» на Черноморский флот8
- 29.10.2022, 14:41
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Минобороны РФ озвучило странную версию.
В министерстве обороны России заявили о «незначительном повреждении» тральщика «Иван Голубец», которое произошло якобы в результате «атаки дронов» в Севастополе утром 29 октября, передает nv.ua.
В ведомстве заявили об атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В Генштабе ВСУ информацию не комментировали.
В Минобороны придумали, что «атака украинских военных» состоялась якобы «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме «Ивана Голубца», «незначительное повреждение» имеет заграждение в бухте Южная.
Напомним, что сегодня утром в Крыму раздались взрывы. Ставленники Кремля в оккупированном Севастополе заявили об «атаке дронов» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы отражали российские корабли. Тогда там заявили, что в городе «не поразили никаких объектов», а «ситуация под контролем».
Позже российская марионетка Михаил Развожаев заявил о «самой масштабной атаке в Севастополе» с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и сказал, что гражданским лицам закроют доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения.
«Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После «отрицательного наступления» до границ-1991 скажете своей z-пастве, что «выиграли» войну. А «Черноморский флот» просто уплыл…» — прокомментировал события советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Cоветник министра внутренних Украины дел Антон Геращенко сообщил, что после удара беспилотников в Севастопольской бухте горят 4 российских военных корабля. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр». Информация уточняется.