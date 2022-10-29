«Машина в Беларуси, владелец за границей: как оплачивать транспортный налог?» 2 29.10.2022, 14:52

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Срок истекает 15 ноября.

До крайнего срока погашения транспортного налога — всего чуть больше двух недель (15 ноября). У белорусов, которые за границей, возникает вопрос, касающийся нюансов оплаты.

Как рассказал в своем письме мужчина, сейчас он находится в Польше, а принадлежащий ему Ford — в Беларуси. Возможности приехать в страну нет, а также не осталось здесь близких родственников и друзей. В связи с этим читатель попросил разобраться в вопросе, возможна ли оплата из-за рубежа (учитывая, что счет открыт только в европейском банке), и не предусмотрено ли освобождение от транспортного налога для тех, кто постоянно находится за границей, пишет av.by.

Напомним, самый простой способ оплаты — через ЕРИП. Нужно последовательно выбрать:

— раздел «Налоги»;

— соответствующий регион (область или город);

— инспекцию по месту постановки на учет;

— вид налога (транспортный налог с физических лиц).

Далее следует ввести учетный номер плательщика (УНП) с использованием латинской (английской) раскладки и заглавных букв этого алфавита.

Узнать свой УНП можно также на официальном сайте МНС (раздел «Сервисы» — «Государственный реестр плательщиков» — «Поиск физических лиц»).

Кроме того, уплата налогов может производиться и при помощи кода платежа (раздел «Оплата в ЕРИП по коду услуги») или QR-кода, указанных в извещении налогового органа. Такие способы позволяют осуществить прямой переход на необходимую страницу оплаты дерева услуг ЕРИП.

Как рассказали в налоговой, при отсутствии возможности оплаты через ЕРИП можно произвести ее, к примеру, через банк на нужный расчетный счет. Более того, в ведомстве напомнили о возможности подключить сервис «Личный кабинет плательщика для физических лиц», где отображается вся необходимая информация, в том числе доступные способы оплаты. В нем можно зарегистрироваться удаленно через портал Министерства по налогам и сборам посредством идентификации с использованием межбанковской системы идентификации (МСИ).

Что касается освобождения от данного взноса, то в ведомстве подчеркнули: в Налоговом кодексе подобного послабления для проживающих за границей не предусмотрено. Если физическое лицо признано объектом налогообложения, оплачивать налоги обязательно вне зависимости от места фактического проживания.

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