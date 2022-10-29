Леонид Невзлин: Американцы готовы к ликвидации Путина и его окружения 3 29.10.2022, 14:55

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Сигналом станут реальные доказательства готовности РФ применить ядерное оружие.

Израильский филантроп Леонид Невзлин считает, что президента РФ Владимира Путина могут убить, если западные спецслужбы получат реальные доказательства, что Россия готовится применить в Украине ядерное оружие. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Невзлин сказал, что более 30 лет работает с американцами и склонен верить заявлениям высших должностных лиц США, что применение ядерного оружия будет иметь «ужасающие последствия».

«Если они говорят, что они отслеживают заряд, значит, они отслеживают, как хранятся и двигаются снаряды. Если они намекают на то, что ответ будет сокрушительный, то Путин должен это понимать не так, как объясняют... Нет, речь идет о том, что центры принятия решений будут уничтожены. Вместе с ним. Я это так воспринимаю. Считаю, что американцы готовы к его ликвидации и ликвидации его окружения в случае риска применения ядерного оружия», – сказал Леонид Невзлин.

Он убежден, что западные спецслужбы круглосуточно наблюдают за Путиным, его окружением и армией и поэтому получат нужную информацию заранее.

В качестве примера Невзлин привел публикацию журналистского расследования с данными около 30 сотрудников Главного вычислительного центра вооруженных сил России, которые наводят ракеты на объекты в Украине. Он предполагает, что готовить расследование помогли украинские хакеры.

«Думаю, американцы знают еще намного больше, чем мы себе представляем», – сказал Леонид Невзлин.

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