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Дырка в тральщике и удар по флагману «Адмирал Макаров»: новые подробности взрывов в Севастополе

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  • 29.10.2022, 15:03
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Дырка в тральщике и удар по флагману «Адмирал Макаров»: новые подробности взрывов в Севастополе

Россияне подтвердили повреждения РЛС на флагманском корабле Черноморского флота.

В минобороны РФ подтвердили сегодняшние взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов, пишет «Главред».

По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик «Иван Голубец».

Кроме того, оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении украинских военнослужащих британских специалистов.

В свою очередь местные паблики и российские пропагандистские каналы уже подтверждают повреждения фрегата «Адмирал Макаров» в оккупированном Севастополе в результате атаки. Он стал флагманом ЧФ России после потопления ракетного крейсера «Москва».

В частности, пишут про повреждение радиолокационной системы на фрегате и «дырку в минном тральщике».

Добавим, что по данным российских источников, перед атакой разведку целей в Крыму производил американский БПЛА RQ-4B Global Hawk, который взлетел с авиабазы в Италии. Он выявил активные цели и передал целеуказания для дронов-камикадзе, говорится в сообщении.

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